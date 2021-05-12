https://ria.ru/20210512/dogovor-1732014097.html

МИД призвал США пересмотреть позицию по Договору по открытому небу

МИД призвал США пересмотреть позицию по Договору по открытому небу

Россия не захлопывает дверь переговоров по участию в Договоре по открытому небу, шанс на его сохранение еще есть, Москва призывает США и их союзников... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:40

2021-05-12T18:40

2021-05-12T19:09

сергей рябков

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия не захлопывает дверь переговоров по участию в Договоре по открытому небу, шанс на его сохранение еще есть, Москва призывает США и их союзников пересмотреть позиции по документу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, если Москва получит "ясный, четкий политический сигнал того, что решение принято о возвращении Вашингтона в договор, думаю, в том алгоритме (по внутренним российским процедурам выхода из договора - ред.) возможны некоторые корректировки"."Честно говоря, оснований надеяться на это нет. Но тем не менее мы будем бороться за живучесть ДОН до последнего. В любом случае, мы сделали максимум для того, чтобы договор сохранился. В нынешнем виде, после выхода из него США он утратил внутреннюю сбалансированность, он не может быть просто сохранен и мы не можем просто делать вид, что ничего не произошло", - добавил Рябков."Но дверь мы не захлопнули, она еще приоткрыта. Шанс еще есть. Если он будет в очередной раз упущен, как очень многое упущено американцами в наших отношениях в последние годы, это только продемонстрирует, что там не заботятся о европейской безопасности и руководствуются ложнопонятыми мотивами оказания давления или попыток давления на Россию, которые эффекта не принесут, искомого американцами", - подчеркнул он.

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сергей рябков, выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сша, в мире