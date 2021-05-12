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МИД призвал США пересмотреть позицию по Договору по открытому небу
МИД призвал США пересмотреть позицию по Договору по открытому небу
Россия не захлопывает дверь переговоров по участию в Договоре по открытому небу, шанс на его сохранение еще есть, Москва призывает США и их союзников... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:40
2021-05-12T18:40
2021-05-12T19:09
сергей рябков
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия не захлопывает дверь переговоров по участию в Договоре по открытому небу, шанс на его сохранение еще есть, Москва призывает США и их союзников пересмотреть позиции по документу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, если Москва получит "ясный, четкий политический сигнал того, что решение принято о возвращении Вашингтона в договор, думаю, в том алгоритме (по внутренним российским процедурам выхода из договора - ред.) возможны некоторые корректировки"."Честно говоря, оснований надеяться на это нет. Но тем не менее мы будем бороться за живучесть ДОН до последнего. В любом случае, мы сделали максимум для того, чтобы договор сохранился. В нынешнем виде, после выхода из него США он утратил внутреннюю сбалансированность, он не может быть просто сохранен и мы не можем просто делать вид, что ничего не произошло", - добавил Рябков."Но дверь мы не захлопнули, она еще приоткрыта. Шанс еще есть. Если он будет в очередной раз упущен, как очень многое упущено американцами в наших отношениях в последние годы, это только продемонстрирует, что там не заботятся о европейской безопасности и руководствуются ложнопонятыми мотивами оказания давления или попыток давления на Россию, которые эффекта не принесут, искомого американцами", - подчеркнул он.
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сергей рябков, выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сша, в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия
не захлопывает дверь переговоров по участию в Договоре по открытому небу, шанс на его сохранение еще есть, Москва призывает США
и их союзников пересмотреть позиции по документу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"То, что называется последний звонок в театре или final call в аэропорту, - это мой призыв американцам и их союзникам. Пока еще есть некоторое время для того, чтобы пересмотреть разрушительную позицию, связанную с выходом США из этого договора", - сказал Рябков.
По его словам, если Москва получит "ясный, четкий политический сигнал того, что решение принято о возвращении Вашингтона в договор, думаю, в том алгоритме (по внутренним российским процедурам выхода из договора - ред.) возможны некоторые корректировки".
"Честно говоря, оснований надеяться на это нет. Но тем не менее мы будем бороться за живучесть ДОН до последнего. В любом случае, мы сделали максимум для того, чтобы договор сохранился. В нынешнем виде, после выхода из него США он утратил внутреннюю сбалансированность, он не может быть просто сохранен и мы не можем просто делать вид, что ничего не произошло", - добавил Рябков.
"Но дверь мы не захлопнули, она еще приоткрыта. Шанс еще есть. Если он будет в очередной раз упущен, как очень многое упущено американцами в наших отношениях в последние годы, это только продемонстрирует, что там не заботятся о европейской безопасности и руководствуются ложнопонятыми мотивами оказания давления или попыток давления на Россию, которые эффекта не принесут, искомого американцами", - подчеркнул он.