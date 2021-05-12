https://ria.ru/20210512/diplomatiya-1731882822.html

Замглавы МИД рассказал об антитеррористическом взаимодействии

Замглавы МИД рассказал об антитеррористическом взаимодействии

Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за пандемии COVID-19 не ослабло, а трансформировалось в виртуальный формат, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:06

2021-05-12T09:06

2021-05-12T12:41

олег сыромолотов

брикс

россия

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за пандемии COVID-19 не ослабло, а трансформировалось в виртуальный формат, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."К сожалению, затронувший практически все государства коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат - виртуальный", - добавил он.При этом, по словам замглавы МИД РФ, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении такого рода активность существенно возросла. "Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 году под российским председательством заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии "пятерки"", - добавил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210511/kazan-1731769920.html

https://ria.ru/20210314/ucheniya-1601157404.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, брикс, россия, в мире