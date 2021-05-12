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Замглавы МИД рассказал об антитеррористическом взаимодействии
Замглавы МИД рассказал об антитеррористическом взаимодействии
Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за пандемии COVID-19 не ослабло, а трансформировалось в виртуальный формат, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:06
2021-05-12T12:41
олег сыромолотов
брикс
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за пандемии COVID-19 не ослабло, а трансформировалось в виртуальный формат, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."К сожалению, затронувший практически все государства коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат - виртуальный", - добавил он.При этом, по словам замглавы МИД РФ, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении такого рода активность существенно возросла. "Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 году под российским председательством заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии "пятерки"", - добавил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210511/kazan-1731769920.html
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олег сыромолотов, брикс, россия, в мире

Замглавы МИД рассказал об антитеррористическом взаимодействии

09:06 12.05.2021 (обновлено: 12:41 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за пандемии COVID-19 не ослабло, а трансформировалось в виртуальный формат, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"К сожалению, затронувший практически все государства коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат - виртуальный", - добавил он.
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При этом, по словам замглавы МИД РФ, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении такого рода активность существенно возросла. "Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 году под российским председательством заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии "пятерки"", - добавил Сыромолотов.
"В то же время надо признать, что личные встречи дают гораздо больше возможностей для обсуждения аспектов контртерроризма, да и разрешение противоречий подчас гораздо проще дается в формате тет-а-тет... Тем не менее, заданный темп и широкий спектр обсуждаемых сейчас вопросов антитеррористической проблематики, безусловно, требует нашего самого пристального внимания с учетом того, что Россия остается в числе лидеров по борьбе с терроризмом в мире", - отметил замглавы МИД России.
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