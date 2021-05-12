Замглавы МИД рассказал об антитеррористическом взаимодействии
09:06 12.05.2021 (обновлено: 12:41 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за пандемии COVID-19 не ослабло, а трансформировалось в виртуальный формат, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"К сожалению, затронувший практически все государства коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат - виртуальный", - добавил он.
При этом, по словам замглавы МИД РФ, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении такого рода активность существенно возросла. "Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 году под российским председательством заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии "пятерки"", - добавил Сыромолотов.
"В то же время надо признать, что личные встречи дают гораздо больше возможностей для обсуждения аспектов контртерроризма, да и разрешение противоречий подчас гораздо проще дается в формате тет-а-тет... Тем не менее, заданный темп и широкий спектр обсуждаемых сейчас вопросов антитеррористической проблематики, безусловно, требует нашего самого пристального внимания с учетом того, что Россия остается в числе лидеров по борьбе с терроризмом в мире", - отметил замглавы МИД России.