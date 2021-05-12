Мишустин назвал Россию одной из ведущих биотехнологических держав
10:13 12.05.2021 (обновлено: 10:38 12.05.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия сегодня является одной из ведущих биотехнологических держав, каждая из отечественных вакцин от коронавируса безопасна и эффективна, а спрос на "Спутник V" во всем мире огромен, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран мира. Каждая из отечественных вакцин - безопасна и эффективна. "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат - огромный", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.
Он отметил, что Россия помогает наладить его производство за рубежом и экспортирует в 34 страны мира, однако "в приоритете, конечно, наши граждане".
Мишустин напомнил, что российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины, этого, по его словам, удалось достичь благодаря совместным усилиям науки, промышленности и государства.