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Мишустин назвал Россию одной из ведущих биотехнологических держав

Мишустин назвал Россию одной из ведущих биотехнологических держав

Россия сегодня является одной из ведущих биотехнологических держав, каждая из отечественных вакцин от коронавируса безопасна и эффективна, а спрос на "Спутник... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:13

2021-05-12T10:13

2021-05-12T10:38

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия сегодня является одной из ведущих биотехнологических держав, каждая из отечественных вакцин от коронавируса безопасна и эффективна, а спрос на "Спутник V" во всем мире огромен, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран мира. Каждая из отечественных вакцин - безопасна и эффективна. "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат - огромный", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он отметил, что Россия помогает наладить его производство за рубежом и экспортирует в 34 страны мира, однако "в приоритете, конечно, наши граждане".Мишустин напомнил, что российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины, этого, по его словам, удалось достичь благодаря совместным усилиям науки, промышленности и государства.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, михаил мишустин