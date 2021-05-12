https://ria.ru/20210512/dengi-1731875550.html

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, самые высокие запросы — у жителей Москвы, а самые скромные — у жителей... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T06:07

2021-05-12T06:07

2021-05-12T12:37

россия

общество

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, самые высокие запросы — у жителей Москвы, а самые скромные — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов (экономически активное население России старше 18 лет) из 541 населенного пункта из всех федеральных округов, в опросе среди жителей городов-миллионников и полумиллионников — по одной тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет — 164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше — 195 тысяч рублей в месяц."Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц", — добавляется в исследовании.Жителям Владивостока нужно 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. "Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210508/khranenie-1731450304.html

https://ria.ru/20210424/poslednie-1729727176.html

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2021

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россия, общество