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Против крымчанина возбудили дело из-за ложного сообщения о теракте
Против крымчанина возбудили дело из-за ложного сообщения о теракте
Уголовное дело возбуждено в отношении крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из школ, сообщает в среду региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:37
2021-05-12T17:22
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красногвардейский район
казань
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из школ, сообщает в среду региональное управление СК РФ.Как выяснила ФСБ, молодой человек опубликовал в одной из социальных сетей опубликовал сообщение (зная, что пишет ложь) о подготовке вооруженного нападения на одну из школ Красногвардейского района.После задержания он, по данным спецслужбы, назвал свой поступок глупым и раскаялся в содеянном. Среди мотивов молодой человек назвал желание "проверить работу правоохранительных органов"."Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (часть 2 статьи 207 УК РФ)", - говорится в релизе.Следственный комитет расценил его мотивы как хулиганские."В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур", - подтвердили в ведомстве.Дома у фигуранта прошел обыск: изъят компьютер и электронные носители. Предметов, указывающих на планирование теракта, не обнаружено.Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html
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россия
красногвардейский район
казань
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красногвардейский район, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

Против крымчанина возбудили дело из-за ложного сообщения о теракте

16:37 12.05.2021 (обновлено: 17:22 12.05.2021)
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / aa-w
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из школ, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Как выяснила ФСБ, молодой человек опубликовал в одной из социальных сетей опубликовал сообщение (зная, что пишет ложь) о подготовке вооруженного нападения на одну из школ Красногвардейского района.
После задержания он, по данным спецслужбы, назвал свой поступок глупым и раскаялся в содеянном. Среди мотивов молодой человек назвал желание "проверить работу правоохранительных органов".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (часть 2 статьи 207 УК РФ)", - говорится в релизе.
Признание жителя Крыма о ложной подготовке теракта в школе. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся
Следственный комитет расценил его мотивы как хулиганские.
"В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур", - подтвердили в ведомстве.
Дома у фигуранта прошел обыск: изъят компьютер и электронные носители. Предметов, указывающих на планирование теракта, не обнаружено.
Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.
Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красногвардейский районКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымПроисшествия
 
 
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