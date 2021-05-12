https://ria.ru/20210512/delo-1731985584.html

Против крымчанина возбудили дело из-за ложного сообщения о теракте

Против крымчанина возбудили дело из-за ложного сообщения о теракте

Уголовное дело возбуждено в отношении крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из школ, сообщает в среду региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:37

2021-05-12T16:37

2021-05-12T17:22

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красногвардейский район

казань

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_91d98a4fb8ae1f05d0ad2d7983b1e564.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из школ, сообщает в среду региональное управление СК РФ.Как выяснила ФСБ, молодой человек опубликовал в одной из социальных сетей опубликовал сообщение (зная, что пишет ложь) о подготовке вооруженного нападения на одну из школ Красногвардейского района.После задержания он, по данным спецслужбы, назвал свой поступок глупым и раскаялся в содеянном. Среди мотивов молодой человек назвал желание "проверить работу правоохранительных органов"."Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (часть 2 статьи 207 УК РФ)", - говорится в релизе.Следственный комитет расценил его мотивы как хулиганские."В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур", - подтвердили в ведомстве.Дома у фигуранта прошел обыск: изъят компьютер и электронные носители. Предметов, указывающих на планирование теракта, не обнаружено.Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".

https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html

россия

красногвардейский район

казань

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красногвардейский район, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия