https://ria.ru/20210512/delo-1731922080.html

В Подмосковье завели дело после обнаружения тела женщины в гостинице

В Подмосковье завели дело после обнаружения тела женщины в гостинице

Следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в гостиничном номере в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:18

2021-05-12T12:18

2021-05-12T12:18

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в гостиничном номере в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку."Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в гостиничном номере (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, было обнаружено тело женщины с повреждениями лица и шеи. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены ряд экспертиз, допрошены сотрудники гостиницы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение причастного к преступлению.

https://ria.ru/20210511/telo-1731712759.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия