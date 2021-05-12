https://ria.ru/20210512/delo-1731922080.html
В Подмосковье завели дело после обнаружения тела женщины в гостинице
В Подмосковье завели дело после обнаружения тела женщины в гостинице
Следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в гостиничном номере в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:18
2021-05-12T12:18
2021-05-12T12:18
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в гостиничном номере в Подмосковье, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку."Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в гостиничном номере (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, было обнаружено тело женщины с повреждениями лица и шеи. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены ряд экспертиз, допрошены сотрудники гостиницы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение причастного к преступлению.
https://ria.ru/20210511/telo-1731712759.html
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия