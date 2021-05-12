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Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в среду о необходимости деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:36
2021-05-12T20:36
2021-05-12T21:40
арабо-израильский конфликт
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в среду о необходимости деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.Визит Гутерреша в Москву, где он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, продлится до 14 мая."Сейчас мы должны добиваться деэскалации конфликта для того, чтобы защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах", - сказал Гутерреш по итогам переговоров с Лавровым, назвав эскалацию ситуации в палестино-израильском конфликте драматической.В этой связи генсек ООН напомнил о своем призыве к глобальному прекращению огня.
https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033347.html
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арабо-израильский конфликт, оон, палестина, израиль, в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в среду о необходимости деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
Визит Гутерреша в Москву, где он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, продлится до 14 мая.
"Сейчас мы должны добиваться деэскалации конфликта для того, чтобы защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах", - сказал Гутерреш по итогам переговоров с Лавровым, назвав эскалацию ситуации в палестино-израильском конфликте драматической.
В этой связи генсек ООН напомнил о своем призыве к глобальному прекращению огня.