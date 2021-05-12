https://ria.ru/20210512/deeskalatsiya-1732032799.html

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в среду о необходимости деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:36

2021-05-12T20:36

2021-05-12T21:40

арабо-израильский конфликт

оон

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в среду о необходимости деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.Визит Гутерреша в Москву, где он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, продлится до 14 мая."Сейчас мы должны добиваться деэскалации конфликта для того, чтобы защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах", - сказал Гутерреш по итогам переговоров с Лавровым, назвав эскалацию ситуации в палестино-израильском конфликте драматической.В этой связи генсек ООН напомнил о своем призыве к глобальному прекращению огня.

https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033347.html

https://ria.ru/20210512/aviaudar-1732039006.html

палестина

израиль

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арабо-израильский конфликт, оон, палестина, израиль, в мире