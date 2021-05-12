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Песков объяснил расхождения по числу вакцинированных у Путина и Мишустина

Песков объяснил расхождения по числу вакцинированных у Путина и Мишустина

Все данные по прививкам даёт правительственный штаб, и данные по числу вакцинированных, озвученные президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:34

2021-05-12T14:34

2021-05-12T14:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все данные по прививкам даёт правительственный штаб, и данные по числу вакцинированных, озвученные президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, верны, число сделавших вакцину растёт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Свыше 24 миллионов россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год. Ранее президент озвучил, что более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса.Он добавил, что с учетом масштабов страны, невозможно получать цифры по количеству вакцинированных "онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать"."Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет", - пояснил Песков.Отвечая на уточняющий вопрос, могла ли речь идти отдельно о тех, кто получил только первую дозу вакцины, или обе, Песков отметил, что противоречий в этих цифрах искать не стоит."Если делается укол вакцины, то человек привит. Он может быть привитым первой дозой или быть привитым двумя дозами. Есть цифры, которые дает штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос о том, куда обращаться за данными о том, сколько россиян получили первую прививку от коронавируса и обе, Песков отметил, что лучше обращаться к первоисточнику."Потому что даже когда мы говорим о каких-то данных, мы все равно запрашиваем штаб. Поэтому я рекомендую вам обращаться в правительство", - добавил Песков.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин