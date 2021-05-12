https://ria.ru/20210512/chp-1731869139.html

В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков

В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков

Чрезвычайное положение объявлено в израильском Лоде - городе со значительной долей арабского населения, где в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:30

2021-05-12T01:30

2021-05-12T01:30

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731647351_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_261e5725a90bdb3f0bcc651bf791187a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в израильском Лоде - городе со значительной долей арабского населения, где в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки, правительство перебрасывает в город дополнительные батальоны пограничной полиции, сообщила канцелярия премьер-министра.Сообщается, что после вспыхнувших в Лоде масштабных беспорядков ситуация в городе стала предметом рассмотрения на специальном совещании под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху с участием руководства полиции, высокопоставленных силовиков, глав минобороны и министерства внутренней безопасности.Отмечается, что после консультаций было решено немедленно перебросить батальоны МАГАВа из Иудеи и Самарии в Лод.Во вторник в Израиле возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использовала спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля. На Храмовой горе израильские силовики активно применяли резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву. По всей стране волнения вспыхнули в городах с значительной долей арабского населения, наиболее масштабные беспорядки произошли в Лоде.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, в мире