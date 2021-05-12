В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в израильском Лоде - городе со значительной долей арабского населения, где в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки, правительство перебрасывает в город дополнительные батальоны пограничной полиции, сообщила канцелярия премьер-министра.
Сообщается, что после вспыхнувших в Лоде масштабных беспорядков ситуация в городе стала предметом рассмотрения на специальном совещании под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху с участием руководства полиции, высокопоставленных силовиков, глав минобороны и министерства внутренней безопасности.
"В ходе обсуждения премьер-министр Нетаньяху согласился с объявлением особого чрезвычайного положения в Лоде, а министр внутренней безопасности Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе", - говорится в сообщении канцелярии.
Отмечается, что после консультаций было решено немедленно перебросить батальоны МАГАВа из Иудеи и Самарии в Лод.
Во вторник в Израиле возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использовала спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля. На Храмовой горе израильские силовики активно применяли резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву. По всей стране волнения вспыхнули в городах с значительной долей арабского населения, наиболее масштабные беспорядки произошли в Лоде.