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Президент Чехии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Чехии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Глава Чехии Милош Земан направил телеграмму с соболезнованиями по поводу трагедии в казанской школе президенту Татарстана Рустаму Минниханову. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:53

2021-05-12T18:53

2021-05-12T21:04

стрельба в школе в казани

россия

милош земан

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

чехия

казань

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан направил телеграмму с соболезнованиями по поводу трагедии в казанской школе президенту Татарстана Рустаму Минниханову."Уважаемый господин президент, я со скорбью узнал об ужасной стрельбе в столице Татарстана, в результате которой погибли не менее 8 человек, включая многих детей, и осталось много раненых. Я глубоко сожалению, что Татарстан, который очень близок нашим сердцам, вынужден пережить такую трагедию. Заверяю Вас, что мы в эти тяжкие часы мысленно с Вами. Позвольте мне от имени граждан Чехии и от себя лично выразить глубокое соболезнование Вам и семьям погибших", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Пражского града.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

чехия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, милош земан, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, чехия, казань