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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/bonus-1731874065.html
В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров
В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров
Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов предложил главе Минтранса Виталию Савельеву стимулировать граждан более активно прививаться РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:18
2021-05-12T13:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
s7 airlines
ржд
виталий савельев
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов предложил главе Минтранса Виталию Савельеву стимулировать граждан более активно прививаться от COVID-19 при помощи программ лояльности крупнейших перевозчиков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо организации.В ОПП хотят провести соответствующую акцию с 25 мая по 25 августа, при этом рекомендованный размер поощрений составляет от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте. Речь идет как об авиакомпаниях, так и других крупных транспортных организациях, включая РЖД, каршеринг и такси.Как отметил Зотов в беседе с "Известиями", перевозчики заинтересованы в наиболее быстром восстановлении пассажиропотока. Активная вакцинация снижает риски возникновения новой волны коронавируса и ограничений для работы транспорта, указал он.В Минтрансе изданию сообщили, что предложение ОПП находится в ведомстве на рассмотрении. По словам источника "Известий", близкого к министерству, к запуску акции уже готовится авиакомпания S7 Airlines.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять перелеты.
https://ria.ru/20210511/aviasoobschenie-1731808226.html
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коронавирус covid-19, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), s7 airlines, ржд, виталий савельев, общество

В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров

04:18 12.05.2021 (обновлено: 13:58 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов предложил главе Минтранса Виталию Савельеву стимулировать граждан более активно прививаться от COVID-19 при помощи программ лояльности крупнейших перевозчиков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо организации.
В ОПП хотят провести соответствующую акцию с 25 мая по 25 августа, при этом рекомендованный размер поощрений составляет от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте. Речь идет как об авиакомпаниях, так и других крупных транспортных организациях, включая РЖД, каршеринг и такси.
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Как отметил Зотов в беседе с "Известиями", перевозчики заинтересованы в наиболее быстром восстановлении пассажиропотока. Активная вакцинация снижает риски возникновения новой волны коронавируса и ограничений для работы транспорта, указал он.
В Минтрансе изданию сообщили, что предложение ОПП находится в ведомстве на рассмотрении. По словам источника "Известий", близкого к министерству, к запуску акции уже готовится авиакомпания S7 Airlines.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять перелеты.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)S7 AirlinesРЖДВиталий СавельевОбщество
 
 
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