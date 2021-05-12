https://ria.ru/20210512/bonus-1731874065.html

В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров

В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов предложил главе Минтранса Виталию Савельеву стимулировать граждан более активно прививаться РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T04:18

2021-05-12T04:18

2021-05-12T13:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

s7 airlines

ржд

виталий савельев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_0:310:2964:1977_1920x0_80_0_0_19aa2f2e0d6d18ac1a4629307c6e6b2f.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов предложил главе Минтранса Виталию Савельеву стимулировать граждан более активно прививаться от COVID-19 при помощи программ лояльности крупнейших перевозчиков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо организации.В ОПП хотят провести соответствующую акцию с 25 мая по 25 августа, при этом рекомендованный размер поощрений составляет от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте. Речь идет как об авиакомпаниях, так и других крупных транспортных организациях, включая РЖД, каршеринг и такси.Как отметил Зотов в беседе с "Известиями", перевозчики заинтересованы в наиболее быстром восстановлении пассажиропотока. Активная вакцинация снижает риски возникновения новой волны коронавируса и ограничений для работы транспорта, указал он.В Минтрансе изданию сообщили, что предложение ОПП находится в ведомстве на рассмотрении. По словам источника "Известий", близкого к министерству, к запуску акции уже готовится авиакомпания S7 Airlines.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять перелеты.

https://ria.ru/20210511/aviasoobschenie-1731808226.html

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), s7 airlines, ржд, виталий савельев, общество