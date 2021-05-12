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Нетаньяху поблагодарил США за поддержку "права Израиля на самооборону"
Нетаньяху поблагодарил США за поддержку "права Израиля на самооборону"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил за поддержку со стороны США "права Израиля... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:49
2021-05-12T20:49
энтони блинкен
ашкелон
мид израиля‎
биньямин нетаньяху
палестина
сша
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил за поддержку со стороны США "права Израиля на самооборону".Днём ранее глава МИД Израиля Габи Ашкенази на фоне обстрелов из сектора Газа поговорил с Блинкеном и заявил, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет."Я сейчас говорил по телефону с госсекретарем США Блинкеном. Я поблагодарил его за американскую поддержку права Израиля на самооборону, что госсекретарь повторил в нашем разговоре", - написал Нетаньяху в Twitter.В среду вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авивском и Центральном округах, называемых вместе Гуш-Дан. Также сирены сработали на юге - в Ашкелоне и на местности, прилегающей к сектору Газа.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены.
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энтони блинкен, ашкелон, мид израиля‎, биньямин нетаньяху, палестина, сша, израиль, в мире

Нетаньяху поблагодарил США за поддержку "права Израиля на самооборону"

20:49 12.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил за поддержку со стороны США "права Израиля на самооборону".
Днём ранее глава МИД Израиля Габи Ашкенази на фоне обстрелов из сектора Газа поговорил с Блинкеном и заявил, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет.
"Я сейчас говорил по телефону с госсекретарем США Блинкеном. Я поблагодарил его за американскую поддержку права Израиля на самооборону, что госсекретарь повторил в нашем разговоре", - написал Нетаньяху в Twitter.
В среду вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авивском и Центральном округах, называемых вместе Гуш-Дан. Также сирены сработали на юге - в Ашкелоне и на местности, прилегающей к сектору Газа.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
18:46
МИД призвал прекратить удары по израильской и палестинской территориям
 
Энтони БлинкенАшкелонМИД Израиля‎Биньямин НетаньяхуПалестинаСШАИзраильВ мире
 
 
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