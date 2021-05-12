https://ria.ru/20210512/blagodarnost-1732034722.html

Нетаньяху поблагодарил США за поддержку "права Израиля на самооборону"

Нетаньяху поблагодарил США за поддержку "права Израиля на самооборону"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил за поддержку со стороны США "права Израиля... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:49

2021-05-12T20:49

2021-05-12T20:49

энтони блинкен

ашкелон

мид израиля‎

биньямин нетаньяху

палестина

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:242:2730:1777_1920x0_80_0_0_620358da512f7c131becd6c653f19147.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил за поддержку со стороны США "права Израиля на самооборону".Днём ранее глава МИД Израиля Габи Ашкенази на фоне обстрелов из сектора Газа поговорил с Блинкеном и заявил, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет."Я сейчас говорил по телефону с госсекретарем США Блинкеном. Я поблагодарил его за американскую поддержку права Израиля на самооборону, что госсекретарь повторил в нашем разговоре", - написал Нетаньяху в Twitter.В среду вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авивском и Центральном округах, называемых вместе Гуш-Дан. Также сирены сработали на юге - в Ашкелоне и на местности, прилегающей к сектору Газа.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены.

https://ria.ru/20210512/mid-1732015430.html

ашкелон

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, ашкелон, мид израиля‎, биньямин нетаньяху, палестина, сша, израиль, в мире