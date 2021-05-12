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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210512/bioetika-1732050697.html
Представитель РПЦ предложил создать в Госдуме комитет по биоэтике
Представитель РПЦ предложил создать в Госдуме комитет по биоэтике
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил государственным властям создать в Думе... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:53
2021-05-12T23:53
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
гарвардский университет
русская православная церковь
госдума рф
пятигорск
федор лукьянов
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ПЯТИГОРСК, 12 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил государственным властям создать в Думе комитет по биоэтике для продуктивного решения проблем, связанных, в частности, с ЭКО, суррогатным материнством, эвтаназией, абортами."Недавнее решение синода Русской православной церкви о создании Синодальной комиссии по биоэтике отразило необходимость появления в нашем обществе биоэтических институтов. В данном случае Церковь выступила флагманом в этом процессе. Мы очень надеемся, что вслед подтянутся и органы государственной власти. В Государственной думе пока нет соответствующего комитета. В отношении биомедицинских технологий нет комитета, который бы это регулировал, даже при министерстве здравоохранения. А ведь к работе надо привлекать не только медиков, но и юристов, представителей конфессий – этот вопрос касается всего нашего общества, нашего будущего", - сказал РИА Новости Лукьянов.По его словам, "Церковь выступает как нравственный голос общества"."Широкий спектр проблем нравственного характера, которые поднимались за прошедший год в связи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (в частности, ЭКО, суррогатного материнства), а также вокруг вопросов эвтаназии и ограничения абортов, требует отдельного обсуждения. Причем вопросы эти носят явно межведомственный характер: и юридический, и социальный, и медицинский. Поэтому никакие из существующих думских комитетов не могут решить эти вопросы в одиночку. Требуется структура, которая объединила бы в себе разных специалистов, с привлечением основных конфессий, - и вывела бы дискуссию на серьезный уровень", - пояснил священнослужитель.Он убежден, что обозначенные вопросы - "ключевые для решения проблем демографии". И хотя в Думе уже существует рабочая группа, связанная с законом по биоэтике и биобезопасности, Лукьянов считает необходимым формирование именно комитета по биоэтике – структуры более высокого уровня. "Как председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи скажу, что это всегда очень продуктивно, когда существует соответствующий комитет в Думе (в частности, по семье и семейной политике). Это позволяет доносить позицию Церкви до законодателей и взаимодействовать", - отметил собеседник агентства.Церковные позиции по ряду проблем биоэтики уже закреплены в принятом около 20 лет назад документе "Основы социальной концепции РПЦ". Однако в Церкви вырабатываются и отдельные общецерковные документы, например, об эвтаназии и праве эмбриона на жизнь с момента зачатия. Острую полемику вызывает, в частности, проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", с которым можно ознакомиться на церковных ресурсах. В дискуссиях участвуют и светские специалисты, и священнослужители с учеными степенями, с медицинским образованием. Так, сам Лукьянов закончил спецкурс Гарвардского университета по биоэтике, репродуктивным технологиям и генетике.Христианский взгляд на вопросы биоэтики в Пятигорске 12-14 мая обсуждают как представители РПЦ и российской науки, так и эксперты из Германии, представляющие точки зрения католиков и протестантов. Организаторами круглого стола выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и Фонд имени Конрада Аденауэра.
https://ria.ru/20210512/konferentsiya-1731806325.html
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россия, московский патриархат, гарвардский университет, русская православная церковь, госдума рф, пятигорск, федор лукьянов

Представитель РПЦ предложил создать в Госдуме комитет по биоэтике

23:53 12.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦентр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЯТИГОРСК, 12 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил государственным властям создать в Думе комитет по биоэтике для продуктивного решения проблем, связанных, в частности, с ЭКО, суррогатным материнством, эвтаназией, абортами.
"Недавнее решение синода Русской православной церкви о создании Синодальной комиссии по биоэтике отразило необходимость появления в нашем обществе биоэтических институтов. В данном случае Церковь выступила флагманом в этом процессе. Мы очень надеемся, что вслед подтянутся и органы государственной власти. В Государственной думе пока нет соответствующего комитета. В отношении биомедицинских технологий нет комитета, который бы это регулировал, даже при министерстве здравоохранения. А ведь к работе надо привлекать не только медиков, но и юристов, представителей конфессий – этот вопрос касается всего нашего общества, нашего будущего", - сказал РИА Новости Лукьянов.
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По его словам, "Церковь выступает как нравственный голос общества".
"Широкий спектр проблем нравственного характера, которые поднимались за прошедший год в связи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (в частности, ЭКО, суррогатного материнства), а также вокруг вопросов эвтаназии и ограничения абортов, требует отдельного обсуждения. Причем вопросы эти носят явно межведомственный характер: и юридический, и социальный, и медицинский. Поэтому никакие из существующих думских комитетов не могут решить эти вопросы в одиночку. Требуется структура, которая объединила бы в себе разных специалистов, с привлечением основных конфессий, - и вывела бы дискуссию на серьезный уровень", - пояснил священнослужитель.
Он убежден, что обозначенные вопросы - "ключевые для решения проблем демографии". И хотя в Думе уже существует рабочая группа, связанная с законом по биоэтике и биобезопасности, Лукьянов считает необходимым формирование именно комитета по биоэтике – структуры более высокого уровня. "Как председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи скажу, что это всегда очень продуктивно, когда существует соответствующий комитет в Думе (в частности, по семье и семейной политике). Это позволяет доносить позицию Церкви до законодателей и взаимодействовать", - отметил собеседник агентства.
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Церковные позиции по ряду проблем биоэтики уже закреплены в принятом около 20 лет назад документе "Основы социальной концепции РПЦ". Однако в Церкви вырабатываются и отдельные общецерковные документы, например, об эвтаназии и праве эмбриона на жизнь с момента зачатия. Острую полемику вызывает, в частности, проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", с которым можно ознакомиться на церковных ресурсах. В дискуссиях участвуют и светские специалисты, и священнослужители с учеными степенями, с медицинским образованием. Так, сам Лукьянов закончил спецкурс Гарвардского университета по биоэтике, репродуктивным технологиям и генетике.
Христианский взгляд на вопросы биоэтики в Пятигорске 12-14 мая обсуждают как представители РПЦ и российской науки, так и эксперты из Германии, представляющие точки зрения католиков и протестантов. Организаторами круглого стола выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и Фонд имени Конрада Аденауэра.
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Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатГарвардский университетРусская православная церковьГосдума РФПятигорскФедор Лукьянов
 
 
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