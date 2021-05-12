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МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности
МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности
Российская сторона на протяжении долгого периода предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:10
2021-05-12T12:41
россия
олег сыромолотов
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона на протяжении долгого периода предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной информационной безопасности, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Россия ранее предложила США возобновить диалог по информбезопасности, заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. По словам замглавы МИД РФ, Россия уже давно предлагает "конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности, причем на самом высоком уровне"."Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении", - напомнил собеседник агентства.Среди предложений - восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга."Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней", - заявил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210423/kiberbezopasnost-1729598075.html
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россия, олег сыромолотов, владимир путин, москва, сша, в мире

МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности

09:10 12.05.2021 (обновлено: 12:41 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона на протяжении долгого периода предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной информационной безопасности, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Россия ранее предложила США возобновить диалог по информбезопасности, заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. По словам замглавы МИД РФ, Россия уже давно предлагает "конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности, причем на самом высоком уровне".
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В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
"Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении", - напомнил собеседник агентства.
Среди предложений - восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.
"Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней", - заявил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью >>
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