МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности
09:10 12.05.2021 (обновлено: 12:41 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона на протяжении долгого периода предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной информационной безопасности, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Россия ранее предложила США возобновить диалог по информбезопасности, заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. По словам замглавы МИД РФ, Россия уже давно предлагает "конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности, причем на самом высоком уровне".
"Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении", - напомнил собеседник агентства.
Среди предложений - восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.
"Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней", - заявил Сыромолотов.
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