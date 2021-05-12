https://ria.ru/20210512/bezopasnost-1731883372.html

МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности

МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности

Российская сторона на протяжении долгого периода предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:10

2021-05-12T09:10

2021-05-12T12:41

россия

олег сыромолотов

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона на протяжении долгого периода предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с США в области международной информационной безопасности, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Россия ранее предложила США возобновить диалог по информбезопасности, заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. По словам замглавы МИД РФ, Россия уже давно предлагает "конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности, причем на самом высоком уровне"."Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении", - напомнил собеседник агентства.Среди предложений - восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга."Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней", - заявил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210423/kiberbezopasnost-1729598075.html

https://ria.ru/20210218/kiber-1597948900.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, владимир путин, москва, сша, в мире