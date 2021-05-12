https://ria.ru/20210512/besporyadki-1731938469.html

В результате беспорядков в Израиле пострадали 12 полицейских

В результате беспорядков в Израиле пострадали 12 полицейских

В 40 городах и посёлках Израиля минувшей ночью вспыхнули беспорядки, участники которых жгли автомобили, громили государственные здания и атаковали полицейских,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:29

2021-05-12T13:29

2021-05-12T13:29

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. В 40 городах и посёлках Израиля минувшей ночью вспыхнули беспорядки, участники которых жгли автомобили, громили государственные здания и атаковали полицейских, 12 стражей порядка получили ранения, арестованы 270 подозреваемых, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд."Пограничная полиция действовала в 40 различных районах по всей стране, где протестующие жгли автомобили, атаковали стражей порядка и наносили ущерб государственной собственности", - сказал Розенфельд.По словам представителя полиции, по подозрению в участии в погромах были арестованы 270 человек."Двенадцать полицейских получили ранения, по большей части - средней степени тяжести", - добавил Розенфельд.Масштабные волнения в израильских городах со значительной долей арабского населения не утихают с понедельника на фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме и обострения на границе с сектором Газа.Чрезвычайное положение объявлено минувшей ночью в израильском Лоде - городе со значительной долей арабских жителей, где в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки, правительство перебросило в город дополнительные батальоны пограничной полиции. В Лоде протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей.Во вторник в Израиле возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использовала спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля. На Храмовой горе израильские силовики активно применяли резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, восточный иерусалим, израиль, в мире