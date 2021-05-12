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В результате беспорядков в Израиле пострадали 12 полицейских
В результате беспорядков в Израиле пострадали 12 полицейских
В 40 городах и посёлках Израиля минувшей ночью вспыхнули беспорядки, участники которых жгли автомобили, громили государственные здания и атаковали полицейских,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:29
2021-05-12T13:29
сектор газа
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. В 40 городах и посёлках Израиля минувшей ночью вспыхнули беспорядки, участники которых жгли автомобили, громили государственные здания и атаковали полицейских, 12 стражей порядка получили ранения, арестованы 270 подозреваемых, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд."Пограничная полиция действовала в 40 различных районах по всей стране, где протестующие жгли автомобили, атаковали стражей порядка и наносили ущерб государственной собственности", - сказал Розенфельд.По словам представителя полиции, по подозрению в участии в погромах были арестованы 270 человек."Двенадцать полицейских получили ранения, по большей части - средней степени тяжести", - добавил Розенфельд.Масштабные волнения в израильских городах со значительной долей арабского населения не утихают с понедельника на фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме и обострения на границе с сектором Газа.Чрезвычайное положение объявлено минувшей ночью в израильском Лоде - городе со значительной долей арабских жителей, где в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки, правительство перебросило в город дополнительные батальоны пограничной полиции. В Лоде протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей.Во вторник в Израиле возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использовала спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля. На Храмовой горе израильские силовики активно применяли резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.
https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html
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сектор газа, восточный иерусалим, израиль, в мире

В результате беспорядков в Израиле пострадали 12 полицейских

13:29 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники митинга в Тель-Авиве
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. В 40 городах и посёлках Израиля минувшей ночью вспыхнули беспорядки, участники которых жгли автомобили, громили государственные здания и атаковали полицейских, 12 стражей порядка получили ранения, арестованы 270 подозреваемых, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
"Пограничная полиция действовала в 40 различных районах по всей стране, где протестующие жгли автомобили, атаковали стражей порядка и наносили ущерб государственной собственности", - сказал Розенфельд.
По словам представителя полиции, по подозрению в участии в погромах были арестованы 270 человек.
"Двенадцать полицейских получили ранения, по большей части - средней степени тяжести", - добавил Розенфельд.
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:49
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и ПалестинойВечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
Масштабные волнения в израильских городах со значительной долей арабского населения не утихают с понедельника на фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме и обострения на границе с сектором Газа.
Чрезвычайное положение объявлено минувшей ночью в израильском Лоде - городе со значительной долей арабских жителей, где в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки, правительство перебросило в город дополнительные батальоны пограничной полиции. В Лоде протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей.
Во вторник в Израиле возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использовала спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля. На Храмовой горе израильские силовики активно применяли резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 08:19
По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта
 
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