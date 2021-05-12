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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/balet-1731961937.html
София Коппола сняла короткометражку о балете
София Коппола сняла короткометражку о балете
Режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о балете, сообщает Dazed. Картина посвящена возвращению на сцену труппы New York City Ballet после... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:01
2021-05-12T15:01
культура
балет
кино и сериалы
новости культуры
софия коппола
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о балете, сообщает Dazed. Картина посвящена возвращению на сцену труппы New York City Ballet после вынужденного перерыва из-за пандемии.24-минутная лента показывает репетиции и выступление на Spring Gala. На черно-белых кадрах — соло Энтони Хаксли, поставленное хореографом Джастином Пеком, и несколько дуэтов, основной номер снят в цвете. Оператором стал Филипп Ле Сурд, с которым Коппола уже работала на съемках "Рокового искушения". Постановщица также призналась, что ей было трудно снимать балетные номера. "Мне пришлось передвигать камеру гораздо чаще, чем я привыкла", — рассказывает Коппола. По ее словам, фильм создан для того, чтобы отметить возвращение искусства и театра к жизни после пандемии.
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балет, кино и сериалы, новости культуры, софия коппола, нью-йорк (город)

София Коппола сняла короткометражку о балете

15:01 12.05.2021
 
© @nycballet/YouTubeКадр видео New York City Ballet 2021 Spring Gala
Кадр видео New York City Ballet 2021 Spring Gala - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© @nycballet/YouTube
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о балете, сообщает Dazed. Картина посвящена возвращению на сцену труппы New York City Ballet после вынужденного перерыва из-за пандемии.
24-минутная лента показывает репетиции и выступление на Spring Gala. На черно-белых кадрах — соло Энтони Хаксли, поставленное хореографом Джастином Пеком, и несколько дуэтов, основной номер снят в цвете.
Оператором стал Филипп Ле Сурд, с которым Коппола уже работала на съемках "Рокового искушения".
"Самым сложным для меня было передать ощущение от просмотра танца вживую", — говорит режиссер.
Постановщица также призналась, что ей было трудно снимать балетные номера. "Мне пришлось передвигать камеру гораздо чаще, чем я привыкла", — рассказывает Коппола.
По ее словам, фильм создан для того, чтобы отметить возвращение искусства и театра к жизни после пандемии.
Основатель фонда Aksenov Family Foundation, предприниматель, председатель совета директоров RDI Group Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, кинорежиссер Андрей Сильвестров и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева направо) на премьере фильма Слепок в киноцентре Октябрь. Картина Слепок - кросс-медийный проект про синтез искусств. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:55Культура
Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве
 
КультураБалетКино и сериалыНовости культурыСофия КопполаНью-Йорк (город)
 
 
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