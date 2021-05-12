https://ria.ru/20210512/balet-1731961937.html
София Коппола сняла короткометражку о балете
София Коппола сняла короткометражку о балете
Режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о балете, сообщает Dazed. Картина посвящена возвращению на сцену труппы New York City Ballet после... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:01
2021-05-12T15:01
2021-05-12T15:01
культура
балет
кино и сериалы
новости культуры
софия коппола
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о балете, сообщает Dazed. Картина посвящена возвращению на сцену труппы New York City Ballet после вынужденного перерыва из-за пандемии.24-минутная лента показывает репетиции и выступление на Spring Gala. На черно-белых кадрах — соло Энтони Хаксли, поставленное хореографом Джастином Пеком, и несколько дуэтов, основной номер снят в цвете. Оператором стал Филипп Ле Сурд, с которым Коппола уже работала на съемках "Рокового искушения". Постановщица также призналась, что ей было трудно снимать балетные номера. "Мне пришлось передвигать камеру гораздо чаще, чем я привыкла", — рассказывает Коппола. По ее словам, фильм создан для того, чтобы отметить возвращение искусства и театра к жизни после пандемии.
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балет, кино и сериалы, новости культуры, софия коппола, нью-йорк (город)
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о балете, сообщает
Dazed. Картина посвящена возвращению на сцену труппы New York City Ballet после вынужденного перерыва из-за пандемии.
24-минутная лента показывает репетиции и выступление на Spring Gala. На черно-белых кадрах — соло Энтони Хаксли, поставленное хореографом Джастином Пеком, и несколько дуэтов, основной номер снят в цвете.
Оператором стал Филипп Ле Сурд, с которым Коппола уже работала на съемках "Рокового искушения".
"Самым сложным для меня было передать ощущение от просмотра танца вживую", — говорит режиссер.
Постановщица также призналась, что ей было трудно снимать балетные номера. "Мне пришлось передвигать камеру гораздо чаще, чем я привыкла", — рассказывает Коппола.
По ее словам, фильм создан для того, чтобы отметить возвращение искусства и театра к жизни после пандемии.