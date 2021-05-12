https://ria.ru/20210512/avto-1731897937.html

"Ъ": автошколы выступили против дополнительных проверок ГИБДД

"Ъ": автошколы выступили против дополнительных проверок ГИБДД

Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России высказались против поправок к законам "О полиции" и "О... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:39

2021-05-12T10:39

2021-05-12T11:08

россия

межрегиональная ассоциация автошкол

авто

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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Автошколы выступили против усиления контроля со стороны ГИБДД

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России высказались против поправок к законам "О полиции" и "О безопасности дорожного движения", предложенных МВД. Об этом пишет "Коммерсантъ".Ранее в ведомстве предложили изменить порядок контроля за автошколами, сделав проверки на соответствие лицензии регулярными. Сегодня сотрудники ГИБДД могут инспектировать площадку, оборудование и классы организаций только при получении лицензии, после чего следить за ними должен Рособрнадзор. При этом, как отмечали в Госавтоинспекции, многие образовательные организации после получения разрешения разрывают договоры аренды площадок, закрывают классы и увольняют преподавателей — это негативно сказывается на качестве обучения будущих водителей. МВД призвало допустить сотрудников ГИБДД к совместным с Рособрнадзором регулярным проверкам.Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева предположила, что это приведет к "двойному административному прессу".Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что идея об участии полицейских в проверках противоречит законам "Об образовании", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другим документам.

https://ria.ru/20210428/prava-1730338550.html

https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, межрегиональная ассоциация автошкол, авто, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество