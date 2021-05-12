"Ъ": автошколы выступили против дополнительных проверок ГИБДД
10:39 12.05.2021 (обновлено: 11:08 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России высказались против поправок к законам "О полиции" и "О безопасности дорожного движения", предложенных МВД. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Ранее в ведомстве предложили изменить порядок контроля за автошколами, сделав проверки на соответствие лицензии регулярными. Сегодня сотрудники ГИБДД могут инспектировать площадку, оборудование и классы организаций только при получении лицензии, после чего следить за ними должен Рособрнадзор.
При этом, как отмечали в Госавтоинспекции, многие образовательные организации после получения разрешения разрывают договоры аренды площадок, закрывают классы и увольняют преподавателей — это негативно сказывается на качестве обучения будущих водителей. МВД призвало допустить сотрудников ГИБДД к совместным с Рособрнадзором регулярным проверкам.
Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева предположила, что это приведет к "двойному административному прессу".
"Это повлечет отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что при регулярном сокращении их штатной численности приведет к невозможности нормально и своевременно исполнять обязанности", — сказала Зайцева.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что идея об участии полицейских в проверках противоречит законам "Об образовании", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другим документам.
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