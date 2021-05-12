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"Ъ": автошколы выступили против дополнительных проверок ГИБДД
"Ъ": автошколы выступили против дополнительных проверок ГИБДД
Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России высказались против поправок к законам "О полиции" и "О... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:39
2021-05-12T11:08
россия
межрегиональная ассоциация автошкол
авто
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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Автошколы выступили против усиления контроля со стороны ГИБДД
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России высказались против поправок к законам "О полиции" и "О безопасности дорожного движения", предложенных МВД. Об этом пишет "Коммерсантъ".Ранее в ведомстве предложили изменить порядок контроля за автошколами, сделав проверки на соответствие лицензии регулярными. Сегодня сотрудники ГИБДД могут инспектировать площадку, оборудование и классы организаций только при получении лицензии, после чего следить за ними должен Рособрнадзор. При этом, как отмечали в Госавтоинспекции, многие образовательные организации после получения разрешения разрывают договоры аренды площадок, закрывают классы и увольняют преподавателей — это негативно сказывается на качестве обучения будущих водителей. МВД призвало допустить сотрудников ГИБДД к совместным с Рособрнадзором регулярным проверкам.Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева предположила, что это приведет к "двойному административному прессу".Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что идея об участии полицейских в проверках противоречит законам "Об образовании", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другим документам.
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россия, межрегиональная ассоциация автошкол, авто, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

"Ъ": автошколы выступили против дополнительных проверок ГИБДД

10:39 12.05.2021 (обновлено: 11:08 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России высказались против поправок к законам "О полиции" и "О безопасности дорожного движения", предложенных МВД. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Ранее в ведомстве предложили изменить порядок контроля за автошколами, сделав проверки на соответствие лицензии регулярными. Сегодня сотрудники ГИБДД могут инспектировать площадку, оборудование и классы организаций только при получении лицензии, после чего следить за ними должен Рособрнадзор.
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При этом, как отмечали в Госавтоинспекции, многие образовательные организации после получения разрешения разрывают договоры аренды площадок, закрывают классы и увольняют преподавателей — это негативно сказывается на качестве обучения будущих водителей. МВД призвало допустить сотрудников ГИБДД к совместным с Рособрнадзором регулярным проверкам.
Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева предположила, что это приведет к "двойному административному прессу".
"Это повлечет отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что при регулярном сокращении их штатной численности приведет к невозможности нормально и своевременно исполнять обязанности", — сказала Зайцева.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что идея об участии полицейских в проверках противоречит законам "Об образовании", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другим документам.
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