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ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе
ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе
Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, почти полностью разрушив его, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:30
2021-05-12T21:30
2021-05-12T21:30
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ГАЗА, 12 мая – РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, почти полностью разрушив его, передает корреспондент РИА Новости.Под удар ВВС Израиля попала башня "аш-Шурук" в центре Газы. По словам корреспондента, "башня почти разрушена". В здании находятся десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также офисы гуманитарных организаций.Администратор здания Ияд Абу Амир перед ударом сообщил РИА Новости, что беспилотники Израиля нанесли несколько "предупредительных ударов", чтобы здание было эвакуировано."Я получил сегодня телефонный звонок от израильтян, они сообщили, что собираются бомбить здание", - сообщил Абу Амир.Ранее в среду на рассвете израильские военные самолеты разрушили 10-этажный жилой дом "аль-Джаухара" и штаб палестинской полиции в секторе Газа, а во вторник нанесли удар по многоэтажному зданию в районе Римал в городе Газа.
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ввс израиля, сектор газа, израиль, в мире
ГАЗА, 12 мая – РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, почти полностью разрушив его, передает корреспондент РИА Новости.
Под удар ВВС Израиля попала башня "аш-Шурук" в центре Газы. По словам корреспондента, "башня почти разрушена". В здании находятся десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также офисы гуманитарных организаций.
Администратор здания Ияд Абу Амир перед ударом сообщил РИА Новости, что беспилотники Израиля
нанесли несколько "предупредительных ударов", чтобы здание было эвакуировано.
"Я получил сегодня телефонный звонок от израильтян, они сообщили, что собираются бомбить здание", - сообщил Абу Амир.
Ранее в среду на рассвете израильские военные самолеты разрушили 10-этажный жилой дом "аль-Джаухара" и штаб палестинской полиции в секторе Газа, а во вторник нанесли удар по многоэтажному зданию в районе Римал в городе Газа.