https://ria.ru/20210512/aviaudar-1732039006.html

ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе

ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, почти полностью разрушив его, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:30

2021-05-12T21:30

2021-05-12T21:30

ввс израиля

сектор газа

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732034089_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66e87802724105fa23c19c352a612845.jpg

ГАЗА, 12 мая – РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, почти полностью разрушив его, передает корреспондент РИА Новости.Под удар ВВС Израиля попала башня "аш-Шурук" в центре Газы. По словам корреспондента, "башня почти разрушена". В здании находятся десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также офисы гуманитарных организаций.Администратор здания Ияд Абу Амир перед ударом сообщил РИА Новости, что беспилотники Израиля нанесли несколько "предупредительных ударов", чтобы здание было эвакуировано."Я получил сегодня телефонный звонок от израильтян, они сообщили, что собираются бомбить здание", - сообщил Абу Амир.Ранее в среду на рассвете израильские военные самолеты разрушили 10-этажный жилой дом "аль-Джаухара" и штаб палестинской полиции в секторе Газа, а во вторник нанесли удар по многоэтажному зданию в районе Римал в городе Газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731824459.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс израиля, сектор газа, израиль, в мире