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Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:28
2021-05-12T10:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Израильская армия проводит целенаправленные ликвидации боевиков палестинских группировок, которые ведут враждебную деятельность против Израиля, подчеркнул на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Йонатан Конрикус."Я хочу подчеркнуть при этом, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа", - сказал представитель армии.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире

Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС

10:28 12.05.2021
 
© REUTERS / AMIR COHENРакетные удары по Израилю
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля недавно атаковала дом одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, здание служило складом оружия организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
Израильская армия проводит целенаправленные ликвидации боевиков палестинских группировок, которые ведут враждебную деятельность против Израиля, подчеркнул на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Йонатан Конрикус.
"Я хочу подчеркнуть при этом, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа", - сказал представитель армии.
"Многие сообщали о том, что Израиль разрушил 12-этажное здание в Газе, это здание использовалось ХАМАС в военных целях, поэтому оно было квалифицированно как военная цель. Никто из мирных граждан не пострадал. Хочу подчеркнуть, что мы предприняли специальные меры - предупредительный огонь, телефонные звонки и связь с людьми на местах, чтобы убедиться, что в здании не осталось гражданских лиц", - отметил Конрикус.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАрмия обороны ИзраиляХамасИзраильВ мире
 
 
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