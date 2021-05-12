https://ria.ru/20210512/ataka-1731894667.html

Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС

Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:28

2021-05-12T10:28

2021-05-12T10:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

армия обороны израиля

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Израильская армия проводит целенаправленные ликвидации боевиков палестинских группировок, которые ведут враждебную деятельность против Израиля, подчеркнул на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Йонатан Конрикус."Я хочу подчеркнуть при этом, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа", - сказал представитель армии.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире