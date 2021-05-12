https://ria.ru/20210512/ataka-1731894667.html
Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:28
2021-05-12T10:28
2021-05-12T10:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Израильская армия проводит целенаправленные ликвидации боевиков палестинских группировок, которые ведут враждебную деятельность против Израиля, подчеркнул на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Йонатан Конрикус."Я хочу подчеркнуть при этом, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа", - сказал представитель армии.
https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире