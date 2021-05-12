https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html

В МИД заявили о нарастании потенциальных угроз в Арктике

В МИД заявили о нарастании потенциальных угроз в Арктике

Россия вынуждена учитывать нарастание потенциальных угроз в Арктике в своем военном планировании, сказал посол по особым поручениям МИД России, старшее... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:13

2021-05-12T12:13

2021-05-12T12:27

николай корчунов

нато

арктический совет

финляндия

норвегия

сша

россия

арктика

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия вынуждена учитывать нарастание потенциальных угроз в Арктике в своем военном планировании, сказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов."Мы видим такие признаки нарастания военно-политической напряженности в регионе, увеличение активности контингента стран-членов НАТО, прежде всего неарктических государств. Нас это настораживает. Естественно, мы вынуждены это учитывать и в своем военном планировании на арктическом направлении", - сказал Корчунов в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".По словам посла по особым поручения МИД РФ, Москва выступает за активизацию военных контактов стран арктического региона для снижения потенциальных рисков."Риск гонки вооружений нельзя недооценивать. Тут важно конструктивное сотрудничество в Арктическом совете перенести и на военно-политическую сферу. Россия готова к соответствующим многосторонним контактам по военной линии, которые были бы нацелены на снижение напряженности, предотвращение возникновения конфликтных ситуаций, недопонимания, неправильной оценки военных потенциалов", - отметил Корчунов.Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20210512/arktika-1731911577.html

https://ria.ru/20210511/arktika-1731736065.html

финляндия

норвегия

сша

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай корчунов, нато, арктический совет, финляндия, норвегия, сша, россия, арктика, безопасность