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Прокуратура Украины намерена просить об аресте Медведчука
Прокуратура Украины намерена просить об аресте Медведчука
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:59
2021-05-12T21:59
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора Украины."Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов).Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731987452.html
https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1732025528.html
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире

Прокуратура Украины намерена просить об аресте Медведчука

21:59 12.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве
Народный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
"Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
Народный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
16:45
Медведчук заявил, что готов к любому исходу его дела
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов).
Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Народный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
19:41
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
 
РоссияИрина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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