https://ria.ru/20210512/arest-1732041923.html

Прокуратура Украины намерена просить об аресте Медведчука

Прокуратура Украины намерена просить об аресте Медведчука

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:59

2021-05-12T21:59

2021-05-12T21:59

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора Украины."Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов).Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731987452.html

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1732025528.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире