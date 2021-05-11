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"Коммунальным бонусом" воспользовались около четырех тысяч жителей МО
"Коммунальным бонусом" воспользовались около четырех тысяч жителей МО
Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что 3,7 тысячи человек воспользовались программой "Коммунальный бонус" с момента... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:35
2021-05-11T19:35
2021-05-11T19:35
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что 3,7 тысячи человек воспользовались программой "Коммунальный бонус" с момента ее запуска. Об этом сообщил телеканал "360".Программа "Коммунальный бонус" стартовала 1 мая. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо своевременно оплачивать счета за коммуналку через сервисы МосОблЕИРЦ. За это участники программы получают скидки на товары и услуги (кино, рестораны, образовательные проекты, интернет-магазины), а также промокоды и купоны.В настоящее время доступ к "Умной платежке" имеют 1,75 миллиона жителей региона, потенциально это число может вырасти до 3,5 миллиона. Общее количество людей, которые воспользовались сервисом, составило 534 тысячи.Хромушкин также отметил что список партнеров планируется расширить из-за популярности программы. По его словам, власти намерены сделать с двумя банками физический кешбэк в рублях.
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евгений хромушин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что 3,7 тысячи человек воспользовались программой "Коммунальный бонус" с момента ее запуска. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Программа "Коммунальный бонус" стартовала 1 мая. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо своевременно оплачивать счета за коммуналку через сервисы МосОблЕИРЦ. За это участники программы получают скидки на товары и услуги (кино, рестораны, образовательные проекты, интернет-магазины), а также промокоды и купоны.
В настоящее время доступ к "Умной платежке" имеют 1,75 миллиона жителей региона, потенциально это число может вырасти до 3,5 миллиона. Общее количество людей, которые воспользовались сервисом, составило 534 тысячи.
Хромушкин также отметил что список партнеров планируется расширить из-за популярности программы. По его словам, власти намерены сделать с двумя банками физический кешбэк в рублях.