Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210511/zhkkh-1731842275.html
"Коммунальным бонусом" воспользовались около четырех тысяч жителей МО
"Коммунальным бонусом" воспользовались около четырех тысяч жителей МО
Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что 3,7 тысячи человек воспользовались программой "Коммунальный бонус" с момента... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:35
2021-05-11T19:35
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731841253_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab72bf885d3f417884c9c7c5049c4653.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что 3,7 тысячи человек воспользовались программой "Коммунальный бонус" с момента ее запуска. Об этом сообщил телеканал "360".Программа "Коммунальный бонус" стартовала 1 мая. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо своевременно оплачивать счета за коммуналку через сервисы МосОблЕИРЦ. За это участники программы получают скидки на товары и услуги (кино, рестораны, образовательные проекты, интернет-магазины), а также промокоды и купоны.В настоящее время доступ к "Умной платежке" имеют 1,75 миллиона жителей региона, потенциально это число может вырасти до 3,5 миллиона. Общее количество людей, которые воспользовались сервисом, составило 534 тысячи.Хромушкин также отметил что список партнеров планируется расширить из-за популярности программы. По его словам, власти намерены сделать с двумя банками физический кешбэк в рублях.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731841253_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_67a35eaeeba55c7a6e991bcdbbf020b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений хромушин, московская область (подмосковье)

"Коммунальным бонусом" воспользовались около четырех тысяч жителей МО

19:35 11.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что 3,7 тысячи человек воспользовались программой "Коммунальный бонус" с момента ее запуска. Об этом сообщил телеканал "360".
Программа "Коммунальный бонус" стартовала 1 мая. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо своевременно оплачивать счета за коммуналку через сервисы МосОблЕИРЦ. За это участники программы получают скидки на товары и услуги (кино, рестораны, образовательные проекты, интернет-магазины), а также промокоды и купоны.
В настоящее время доступ к "Умной платежке" имеют 1,75 миллиона жителей региона, потенциально это число может вырасти до 3,5 миллиона. Общее количество людей, которые воспользовались сервисом, составило 534 тысячи.
Хромушкин также отметил что список партнеров планируется расширить из-за популярности программы. По его словам, власти намерены сделать с двумя банками физический кешбэк в рублях.
 
Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Палестинцы выпустили из Газы 100 ракет по израильскому городу Беэр-Шева
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
Лента новостейМолния