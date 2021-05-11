https://ria.ru/20210511/zhirinovskiy-1731707270.html

Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки

Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru о намерении закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T03:43

2021-05-11T03:43

2021-05-11T09:26

культура

россия

александр ющенко

первый канал (телеканал)

лдпр

кпрф

госдума рф

иван ургант

юрий афонин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru о намерении закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего Ивана Урганта.В середине апреля Жириновский на заседании Госдумы заявил о предстоящей смене лидера КПРФ, которым, по его словам, вместо Геннадия Зюганова должен был стать Юрий Афонин. Ургант обратил внимание на давние взаимоотношения политиков и сравнил их "с семейной парой".Телеведущий привел в качестве примера "две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться". Также он пошутил, что "новое руководство партии придет на один созыв".В конце апреля пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии. Пресс-секретарь Александр Ющенко уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.

https://ria.ru/20210414/zyuganov-1728247845.html

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россия, александр ющенко, первый канал (телеканал), лдпр, кпрф, госдума рф, иван ургант, юрий афонин, владимир жириновский