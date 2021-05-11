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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210511/zhirinovskiy-1731707270.html
Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки
Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки
Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru о намерении закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T03:43
2021-05-11T09:26
культура
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александр ющенко
первый канал (телеканал)
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иван ургант
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru о намерении закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего Ивана Урганта.В середине апреля Жириновский на заседании Госдумы заявил о предстоящей смене лидера КПРФ, которым, по его словам, вместо Геннадия Зюганова должен был стать Юрий Афонин. Ургант обратил внимание на давние взаимоотношения политиков и сравнил их "с семейной парой".Телеведущий привел в качестве примера "две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться". Также он пошутил, что "новое руководство партии придет на один созыв".В конце апреля пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии. Пресс-секретарь Александр Ющенко уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.
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россия, александр ющенко, первый канал (телеканал), лдпр, кпрф, госдума рф, иван ургант, юрий афонин, владимир жириновский

Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки

03:43 11.05.2021 (обновлено: 09:26 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru о намерении закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего Ивана Урганта.
В середине апреля Жириновский на заседании Госдумы заявил о предстоящей смене лидера КПРФ, которым, по его словам, вместо Геннадия Зюганова должен был стать Юрий Афонин. Ургант обратил внимание на давние взаимоотношения политиков и сравнил их "с семейной парой".
Телеведущий привел в качестве примера "две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться". Также он пошутил, что "новое руководство партии придет на один созыв".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин

"(Вечерний. — Прим. ред.) Ургант" передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем", — высказался Жириновский.

В конце апреля пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии. Пресс-секретарь Александр Ющенко уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.
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КультураРоссияАлександр ЮщенкоПервый канал (телеканал)ЛДПРКПРФГосдума РФИван УргантЮрий АфонинВладимир Жириновский
 
 
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