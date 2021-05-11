Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки
03:43 11.05.2021 (обновлено: 09:26 11.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru о намерении закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего Ивана Урганта.
В середине апреля Жириновский на заседании Госдумы заявил о предстоящей смене лидера КПРФ, которым, по его словам, вместо Геннадия Зюганова должен был стать Юрий Афонин. Ургант обратил внимание на давние взаимоотношения политиков и сравнил их "с семейной парой".
Телеведущий привел в качестве примера "две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться". Также он пошутил, что "новое руководство партии придет на один созыв".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
"(Вечерний. — Прим. ред.) Ургант" передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем", — высказался Жириновский.
В конце апреля пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии. Пресс-секретарь Александр Ющенко уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.