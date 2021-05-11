https://ria.ru/20210511/zemletryasenie-1731702804.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло утром вторника на востоке полуострова Камчатка, следует из сообщения на сайте регионального РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T00:12

2021-05-11T00:12

2021-05-11T00:12

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

землетрясение

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая - РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло утром вторника на востоке полуострова Камчатка, следует из сообщения на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.Эпицентр залегал в горной местности в 70 километрах от села Мильково. Очаг находился на глубине 200 километров.В региональном управлении МЧС России сообщили, что в населенных пунктах это землетрясение не ощущалось.

https://ria.ru/20210508/zemletryasyaenie-1731455747.html

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия