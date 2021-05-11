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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло утром вторника на востоке полуострова Камчатка, следует из сообщения на сайте регионального РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T00:12
2021-05-11T00:12
2021-05-11T00:12
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая - РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло утром вторника на востоке полуострова Камчатка, следует из сообщения на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.Эпицентр залегал в горной местности в 70 километрах от села Мильково. Очаг находился на глубине 200 километров.В региональном управлении МЧС России сообщили, что в населенных пунктах это землетрясение не ощущалось.
https://ria.ru/20210508/zemletryasyaenie-1731455747.html
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия