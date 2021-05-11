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Российские дипломаты высказались за запрет чествования "Ваффен СС" в Риге

Российские дипломаты высказались за запрет чествования "Ваффен СС" в Риге

Россия в ходе рассмотрения национального доклада Латвии Советом ООН по правам человека рекомендовала запретить ежегодные мероприятия в Риге по чествованию... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:24

2021-05-11T16:24

2021-05-11T16:24

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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. Россия в ходе рассмотрения национального доклада Латвии Советом ООН по правам человека рекомендовала запретить ежегодные мероприятия в Риге по чествованию легионеров "Ваффен СС" и осудить попытки почтить память пособников нацистов.С соответствующим заявлением представитель России выступил в ходе рассмотрения национального доклада Латвии на 38-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека по проведению Универсального периодического обзора."Крайне обеспокоены организацией в Латвии регулярных мероприятий, оправдывающих нацизм. Рекомендуем запретить ежегодные собрания в Риге в память легионеров "Ваффен СС" и решительно осудить любые попытки почтить память тех, кто сотрудничал с нацистами", - приводит текст заявления постпредство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.РФ также выразила обеспокоенность положением языковых меньшинств и жителей Латвии, являющихся "негражданами", и рекомендовала обеспечить полную реализацию ими их прав и содействовать их интеграции в латвийское общество без какой-либо дискриминации. Кроме того, Россия призвала пересмотреть закон о государственном языке, дискриминирующий языковые меньшинства в вопросах трудоустройства и взаимодействия с органами власти."Рекомендуем расследовать и привлекать к ответственности виновных в давлении на русскоязычные СМИ, а также в преследовании по политическим мотивам общественных деятелей и журналистов", - говорится в заявлении.Россия также рекомендовала привести законодательство Латвии в соответствие с международными обязательствами в части борьбы с ненавистническими высказываниями и подстрекательством к расовой ненависти и принять меры для недопущения использования языка ненависти в интернете.Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС. -0-

https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html

https://ria.ru/20210504/ekstremizm-1731103525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/ukraina-1730821957.html

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россия, генрих гиммлер, латвия, псковская область, оон, в мире