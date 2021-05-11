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В Ленинградской области задержали подозреваемого в насилии над детьми
В Ленинградской области задержали подозреваемого в насилии над детьми
Подозреваемый в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:20
2021-05-11T10:20
гумвд
ленинградская область
выборг
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Подозреваемый в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полицейские задержали подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в апреле в полицию в Выборге обратились две женщины с заявлениями о насильственных действиях сексуального характера в отношении их несовершеннолетних дочерей. Обе пострадали в парке от неизвестного мужчины, угрожавшего ножом."Девятого мая около 18.30 у дома 42 на Ленинградском шоссе нарядом ГИБДД по подозрению в совершении данных преступлений задержан гражданин одного из закавказских государств 1997 года рождения", - добавили в полицейском главке.
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ленинградская область
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гумвд, ленинградская область, выборг, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в насилии над детьми

10:20 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Подозреваемый в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Полицейские задержали подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в апреле в полицию в Выборге обратились две женщины с заявлениями о насильственных действиях сексуального характера в отношении их несовершеннолетних дочерей. Обе пострадали в парке от неизвестного мужчины, угрожавшего ножом.
"Девятого мая около 18.30 у дома 42 на Ленинградском шоссе нарядом ГИБДД по подозрению в совершении данных преступлений задержан гражданин одного из закавказских государств 1997 года рождения", - добавили в полицейском главке.
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