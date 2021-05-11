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В Ленинградской области задержали подозреваемого в насилии над детьми

В Ленинградской области задержали подозреваемого в насилии над детьми

Подозреваемый в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:20

2021-05-11T10:20

2021-05-11T10:20

гумвд

ленинградская область

выборг

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Подозреваемый в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полицейские задержали подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в апреле в полицию в Выборге обратились две женщины с заявлениями о насильственных действиях сексуального характера в отношении их несовершеннолетних дочерей. Обе пострадали в парке от неизвестного мужчины, угрожавшего ножом."Девятого мая около 18.30 у дома 42 на Ленинградском шоссе нарядом ГИБДД по подозрению в совершении данных преступлений задержан гражданин одного из закавказских государств 1997 года рождения", - добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20210426/nasilie-1730035902.html

ленинградская область

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2021

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гумвд, ленинградская область, выборг, происшествия