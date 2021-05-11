https://ria.ru/20210511/whatsapp-1731862915.html

WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей

WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей

WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:37

2021-05-11T23:37

2021-05-11T23:37

whatsapp inc.

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, говорится на сайте мессенджера.Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и "начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление", сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления - то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и "WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон". Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.О намерении ограничить доступ к некоторым функциям мессенджера сообщали СМИ в конце февраля. WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая, чтобы в течение этого времени пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

https://ria.ru/20210426/whatsapp-1729965744.html

https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

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