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WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей
WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей
WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:37
2021-05-11T23:37
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технологии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, говорится на сайте мессенджера.Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и "начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление", сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления - то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и "WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон". Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.О намерении ограничить доступ к некоторым функциям мессенджера сообщали СМИ в конце февраля. WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая, чтобы в течение этого времени пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.
https://ria.ru/20210426/whatsapp-1729965744.html
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whatsapp inc., весь мир, технологии

WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей

23:37 11.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, говорится на сайте мессенджера.
Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и "начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление", сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.
С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления - то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.
Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и "WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон". Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
26 апреля, 12:54Наука
В WhatsApp изменят важную функцию для сообщений
О намерении ограничить доступ к некоторым функциям мессенджера сообщали СМИ в конце февраля. WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая, чтобы в течение этого времени пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
16 апреля, 21:40
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
 
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