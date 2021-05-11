https://ria.ru/20210511/voynich-1730463294.html

"Исчезнувший язык": что зашифровано в манускрипте Войнича

"Исчезнувший язык": что зашифровано в манускрипте Войнича

Ученые не оставляют попыток прочесть манускрипт Войнича — таинственную средневековую рукопись, которую связывают с известными алхимиками, еретиками и монахами... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:00

2021-05-11T08:00

2021-05-11T07:55

религия и мировоззрение

религия

наука

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые не оставляют попыток прочесть манускрипт Войнича — таинственную средневековую рукопись, которую связывают с известными алхимиками, еретиками и монахами. Смысл ее до сих пор непонятен. Почему артефакт притягивает внимание десятков тысяч исследователей — в материале РИА Новости.Двойной блефНизкорослый мужчина в черном котелке, поправив очки, неуверенно постучал в ворота виллы Мондрагоне, что под Неаполем. В ответ тишина. Он стучит настойчивей, но снова безрезультатно. Хотя в доме, очевидно, кто-то есть. И этот кто-то, видимо, специально испытывает терпение скромного господина.Мужчина переминается с ноги на ногу и периодически смахивает пот со лба. Не столько от жары, сколько от волнения. И причины для этого у бывшего революционера Михаила Войнича, некогда бежавшего из России, определенно есть. Дела у него идут из рук вон плохо.В Лондоне он решил подняться на антиквариате, но покупатели упорно игнорируют его магазин. Англичанам уже наскучили рыцарские доспехи и головные уборы средневековых синьор, которые провисели на витринах почти все XIX столетие. В начале XX века в моду входил мистицизм, и теперь аристократы жаждали "чего-то более таинственного". У беглого поляка без каких-либо серьезных связей, само собой, ничего такого не было и в помине.Вот он и принялся шерстить монастыри в поисках необычных артефактов. В начале 1912-го Войнич узнал, что иезуиты распродают нажитое за три столетия имущество. Правда, тайком от папы римского и паствы: ордену же надо поддерживать имидж самой могущественной и богатой католической организации. Поэтому монахи сбывали добро только избранному кругу антикваров. Войнич ради этого приукрасил свою биографию: мол, он богатый и авторитетный коллекционер. Даже имя сменил — на Вилфреда.Служители Христовы поверили ему и показали спрятанный на вилле Мондрагоне старинный сундук, в котором хранились в основном страницы, вырванные из Библии. А также манускрипт с изображениями неизвестных науке растений и животных. Стремясь набить товару цену, монахи принялись уверять, что рукопись составил сам Роджер Бэкон — известный схоласт XIII столетия. Войнич тоже стал блефовать: с видом опытного торговца стариной демонстративно засомневался в их словах. Но иезуиты оказались красноречивее, и поляк все же купил артефакт.Правда, скепсис никуда не делся. Михаила смущало то, что документ написан на непонятном языке. Всю оставшуюся жизнь — вплоть до 1930 года — коллекционер посвятил расшифровке рукописи. Продавать ее он категорически не хотел, хотя желающих купить хватало.Видимо, желая не только отбить траты, но и заработать известность, Войнич отвергал все предложения. И с каждым отказом документ только рос в цене — слухи о нем расползлись среди антикваров. А потом предприимчивый поляк подключил ученых, разразившихся целой серией научных статей в прессе. Лучшей бесплатной рекламы тогда сложно было себе представить.Истинная "подделка"Последняя при жизни Войнича публикация вышла в 1930-м, но с тех пор СМИ постоянно трубят об очередной "сенсации". Так, известный немецкий ученый Райнер Ханинг заявил, что ему удалось приблизиться к разгадке тайны. По его словам, манускрипт состоит из набора сокращений и аббревиатур, а также изобилует словами из иврита, арамейского и арабского языков. Но написаны они латинскими буквами, что сильно затрудняет полную расшифровку. Доводы исследователя уже раскритиковали в научном сообществе.А ведь как только не пытались взломать шифр. В ход шли новейшие лингвистические методы, шпионские "примочки" спецслужб и даже искусственный интеллект. Занимались этим первоклассные специалисты — например, в 1950-х манускрипт изучал криптолог Уильям Фридмен, прославившийся тем, что во время Второй мировой войны сумел "хакнуть" японскую шифровальную машину PURPLE.Однако несмотря на все попытки, почти 240 страниц рукописи так и не дали себя разгадать. Исследователи считают, что еще 30 утеряны. Долго оставалось неизвестным и время написания документа. Из-за этого некоторые специалисты даже засомневались в его подлинности. В 2004-м общественность было поверила лингвисту Гордону Раггу, который доказал, что Войнич подделал документ, а историю про иезуитов выдумал.Версия, учитывая биографию авантюриста, довольно убедительная. Вот только ее с треском опроверг высокоточный радиоуглеродный анализ. Научная общественность была шокирована — оказалось, что "фальшивка коллекционера" создана в первой половине XV века. После этого исследователи опять принялись за дело.В середине 2000-х американские лингвисты Джерри Кенеди и Роб Черчилль выдвинули интересную версию: человек, составлявший рукопись, находился в состоянии транса. Исследователей озадачил тот факт, что иллюстрации в документе напоминают рисунки Хильдегарды Бингенской — немецкой монахини XII века, которая на основе своих мистических видений написала несколько книг.Согласно другому предположению, язык манускрипта использовали катары — члены одной из самых известных еретических христианских сект Средневековья. Это наречие — смесь фламандского со старофранцузским — они использовали, когда проходил тайный обряд ритуального самоубийства самого старого члена общины.Скандальное "открытие"Другие специалисты считают, что манускрипт Войнича написан на одном из восточноазиатских языков, возможно, исчезнувших. Только вместо иероглифов использованы латинские буквы — вероятно, для обучения христианских миссионеров. Кроме того, первая страница книги, как утверждают сторонники этой версии, по стилистике очень напоминает китайские средневековые рукописи.Про исчезнувшие наречия в 2019-м заявил видный специалист Бристольского университета Джерард Чешир, чем наделал много шума. "Манускрипт написан на протороманском языке — предке диалектов этой языковой семьи, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, Испании и других странах, — говорил он журналистам. — Его повсеместно использовали в Средиземноморье в Средние века, но на нем почти никто не писал, так как языком знати, Церкви и государства оставалась латынь. Поэтому этот язык бесследно исчез".То есть ни о каком шифре, утверждает он, речи быть не может. Почему — да просто ученый решил сопоставить слова из рукописи с современными языками. Например, фразу omor nena он переводит как "мертвый младенец", потому что omor созвучно румынскому глаголу "убивать", а nena — испанскому слову "девочка".А еще он проанализировал иллюстрации в манускрипте и предположил, что это своего рода медицинский трактат, написанный в XV веке итальянскими монахинями для королевы Арагона Марии Кастильской.Правда, его доводы коллеги подняли на смех, посчитав их чуть ли не псевдонаучными. В итоге Университет Бристоля открестился от "открытия" своего сотрудника. "Суета вокруг рукописи"Манускрипт Войнича пытаются расшифровать и в России. Этим занимается группа под руководством завотделом Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук Юрия Орлова. Несколько лет назад ученые доказали, что рукопись написана на нескольких языках."Различные исследователи (и Чешир, в частности) имеют собственное представление о том, какими символами написан текст. Вопрос идентификации по-разному написанных символов, если не известен алфавит, всегда представляет спорное место. Моя группа анализировала не сам манускрипт, а одну из "общепринятых" его транскрипций", — отмечает Орлов.Ученый считает, что смысловая расшифровка артефакта невозможна. Ведь его алфавит достоверно неизвестен. Кроме того, подчеркивает специалист, нельзя исключать как описок, так и просто неграмотности составителя текста."Поэтому лично мне, как математику, вся эта суета вокруг смысловой расшифровки манускрипта представляется борьбой ферматистов. Ферматисты — это такие сумасшедшие псевдоматематики, которые сотню лет пытались доказать великую теорему Ферма элементарными методами на одной тетрадной странице", — добавляет он.Впрочем, несмотря не скептический настрой коллег, сотни исследователей — профессионалов и любителей — продолжают вдумчиво исследовать каждый фрагмент загадочной рукописи, пытаясь найти в ней ответы на главные вопросы мироздания. Но манускрипт Войнича упорно "молчит".

https://ria.ru/20210417/idol-1728631237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, наука