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Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы
Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы
Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:07
2021-05-11T18:26
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы.На кадрах видно, как дети прячутся под партами в кабинете, учительница стоит у входа в класс, прижавшись к стене. На записи слышны звуки сирены. Во вторник утром 19-летний студент колледжа устроил открыл огонь в учебном заведении на улице Джаудата Файзи. В результате стрельбы погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы

18:07 11.05.2021 (обновлено: 18:26 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы.
На кадрах видно, как дети прячутся под партами в кабинете, учительница стоит у входа в класс, прижавшись к стене. На записи слышны звуки сирены.
Во вторник утром 19-летний студент колледжа устроил открыл огонь в учебном заведении на улице Джаудата Файзи. В результате стрельбы погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:35
Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы
Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие.
Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:31
Ученик школы в Казани рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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