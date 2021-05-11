https://ria.ru/20210511/video-1731829157.html

Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы

Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы

Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:07

2021-05-11T18:07

2021-05-11T18:26

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы.На кадрах видно, как дети прячутся под партами в кабинете, учительница стоит у входа в класс, прижавшись к стене. На записи слышны звуки сирены. Во вторник утром 19-летний студент колледжа устроил открыл огонь в учебном заведении на улице Джаудата Файзи. В результате стрельбы погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия