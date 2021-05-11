https://ria.ru/20210511/video-1731829157.html
Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы
Опубликовано видео из казанской школы во время стрельбы
Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:07
2021-05-11T18:07
2021-05-11T18:26
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы.На кадрах видно, как дети прячутся под партами в кабинете, учительница стоит у входа в класс, прижавшись к стене. На записи слышны звуки сирены. Во вторник утром 19-летний студент колледжа устроил открыл огонь в учебном заведении на улице Джаудата Файзи. В результате стрельбы погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html
https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время стрельбы.
На кадрах видно, как дети прячутся под партами в кабинете, учительница стоит у входа в класс, прижавшись к стене. На записи слышны звуки сирены.
Во вторник утром 19-летний студент колледжа устроил открыл огонь в учебном заведении на улице Джаудата Файзи. В результате стрельбы погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал.
Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие.
Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана
объявили 12 мая днем траура.