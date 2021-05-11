https://ria.ru/20210511/veterany-1731845080.html

Казаки-ветераны поделились воспоминаниями о войне

Казаки-ветераны поделились воспоминаниями о войне

В дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кубанские казаки-ветераны рассказали о нелегком времени, которое им пришлось пережить. Их РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:54

2021-05-11T19:54

2021-05-11T19:54

российское казачество

российское казачество

николай долуда

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кубанские казаки-ветераны рассказали о нелегком времени, которое им пришлось пережить. Их истории сохранили в пресс-службе ВсКО.Семен Васильевич Пчелкин отметил свой 97-й день рождения. Несмотря на преклонный возраст, он очень бодр духом. В своих воспоминаниях он отметил, что воевал в Ленинградской области, в Прибалтике, 8 лет служил в пограничных войсках, закончил срочную службу старшим сержантом.Родоначальник куреня имени Величко Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, член совета стариков Анатолий Иванович Хархардин 1934 (1924?) года рождения сражался на фронтах Японской войны и на Дальнем Востоке."Ярких впечатлений с фронта нет. Война есть война, это жестокие будни. Я стоял у самых истоков возрождения казачества на Кубани, на кителе висят награды - 4 ордена, 38 медалей, 18 знаков отличия, среди них – "200 лет Кубанскому казачьему войску", два креста I и II степени "За возрождение кубанского казачества", Орден I степени "За Веру, Кубань и Отечество"", – поделился Хархардин.Он также рассказал, что в 2005 году в честь 60-летия Победы в Краснодаре была установлена стела и заложена капсула с посланием ветеранов молодому поколению. "Через 24 года в день 100-летия окончания Великой Отечественной войны наши потомки откроют капсулу и узнают наше напутствие. Это будет своего рода наказ ветеранов подрастающему поколению, тем, ради кого мы воевали за свободу и независимость страны", –рассказал ветеран. Боец партизанской 19-й ударной бригады Ян Константинович Люфи, которому недавно исполнилось 90 лет, воевал на Балканах в 1944 году. В честь памятной даты ветеранов, живущих на Кубани, поздравил атаман ВсКО Николай Долуда. Помощник атамана ВсКО Андрей Турбин вручил им памятные подарки от имени атамана.

https://ria.ru/20210511/parad-1731843023.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, николай долуда, великая отечественная война (1941-1945)