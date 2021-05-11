https://ria.ru/20210511/veterany-1731845080.html
Казаки-ветераны поделились воспоминаниями о войне
Казаки-ветераны поделились воспоминаниями о войне
В дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кубанские казаки-ветераны рассказали о нелегком времени, которое им пришлось пережить. Их РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:54
2021-05-11T19:54
2021-05-11T19:54
российское казачество
российское казачество
николай долуда
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кубанские казаки-ветераны рассказали о нелегком времени, которое им пришлось пережить. Их истории сохранили в пресс-службе ВсКО.Семен Васильевич Пчелкин отметил свой 97-й день рождения. Несмотря на преклонный возраст, он очень бодр духом. В своих воспоминаниях он отметил, что воевал в Ленинградской области, в Прибалтике, 8 лет служил в пограничных войсках, закончил срочную службу старшим сержантом.Родоначальник куреня имени Величко Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, член совета стариков Анатолий Иванович Хархардин 1934 (1924?) года рождения сражался на фронтах Японской войны и на Дальнем Востоке."Ярких впечатлений с фронта нет. Война есть война, это жестокие будни. Я стоял у самых истоков возрождения казачества на Кубани, на кителе висят награды - 4 ордена, 38 медалей, 18 знаков отличия, среди них – "200 лет Кубанскому казачьему войску", два креста I и II степени "За возрождение кубанского казачества", Орден I степени "За Веру, Кубань и Отечество"", – поделился Хархардин.Он также рассказал, что в 2005 году в честь 60-летия Победы в Краснодаре была установлена стела и заложена капсула с посланием ветеранов молодому поколению. "Через 24 года в день 100-летия окончания Великой Отечественной войны наши потомки откроют капсулу и узнают наше напутствие. Это будет своего рода наказ ветеранов подрастающему поколению, тем, ради кого мы воевали за свободу и независимость страны", –рассказал ветеран. Боец партизанской 19-й ударной бригады Ян Константинович Люфи, которому недавно исполнилось 90 лет, воевал на Балканах в 1944 году. В честь памятной даты ветеранов, живущих на Кубани, поздравил атаман ВсКО Николай Долуда. Помощник атамана ВсКО Андрей Турбин вручил им памятные подарки от имени атамана.
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российское казачество, николай долуда, великая отечественная война (1941-1945)
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кубанские казаки-ветераны рассказали о нелегком времени, которое им пришлось пережить. Их истории сохранили в пресс-службе ВсКО.
Семен Васильевич Пчелкин отметил свой 97-й день рождения. Несмотря на преклонный возраст, он очень бодр духом. В своих воспоминаниях он отметил, что воевал в Ленинградской области, в Прибалтике, 8 лет служил в пограничных войсках, закончил срочную службу старшим сержантом.
"Чувствую себя хорошо, сейчас все блага для этого есть по сравнению с военными годами. Слава богу, что нынешнее поколение, наши дети, внуки, правнуки живут под мирным небом. Самое великое счастье для меня – чтобы они никогда не узнали той трагедии, которую пережили мы, будучи еще детьми", – рассказал ветеран.
Родоначальник куреня имени Величко Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, член совета стариков Анатолий Иванович Хархардин 1934 (1924?) года рождения сражался на фронтах Японской войны и на Дальнем Востоке.
"Ярких впечатлений с фронта нет. Война есть война, это жестокие будни. Я стоял у самых истоков возрождения казачества на Кубани, на кителе висят награды - 4 ордена, 38 медалей, 18 знаков отличия, среди них – "200 лет Кубанскому казачьему войску", два креста I и II степени "За возрождение кубанского казачества", Орден I степени "За Веру, Кубань и Отечество"", – поделился Хархардин.
Он также рассказал, что в 2005 году в честь 60-летия Победы в Краснодаре была установлена стела и заложена капсула с посланием ветеранов молодому поколению.
"Через 24 года в день 100-летия окончания Великой Отечественной войны наши потомки откроют капсулу и узнают наше напутствие. Это будет своего рода наказ ветеранов подрастающему поколению, тем, ради кого мы воевали за свободу и независимость страны", –рассказал ветеран.
Боец партизанской 19-й ударной бригады Ян Константинович Люфи, которому недавно исполнилось 90 лет, воевал на Балканах в 1944 году.
"Победа – это поистине великое событие для российского народа. Мы в свое время, не щадя живота, отстаивали свободу и независимость народа, освобождали страны Восточной Европы. Если бы не победили, истребили бы весь народ и землю родную превратили бы в пепел… Мы подарили Победу нашим детям, внукам и правнукам, хотим, чтобы они были счастливы и не знали бед, чтобы потомки всегда помнили подвиги героев и передавали память о них из поколения в поколение", – заключил Ян Константинович Люфи.
В честь памятной даты ветеранов, живущих на Кубани, поздравил атаман ВсКО Николай Долуда. Помощник атамана ВсКО Андрей Турбин вручил им памятные подарки от имени атамана.