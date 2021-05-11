https://ria.ru/20210511/veteran-1731704761.html

Американский ветеран захотел День Победы как в России

Американский ветеран захотел День Победы как в России

Ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон с сожалением сообщил РИА Новости, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T01:12

2021-05-11T01:12

2021-05-11T07:26

день победы-2021

вашингтон

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Американский ветеран сравнил День Победы в России и США

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон с сожалением сообщил РИА Новости, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом.Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, он присоединился к вооруженным силам США в 1943 году. Годом позже он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. Кон также участвовал во встрече советских и американских солдат на Эльбе 25 апреля 1945 года.Кон, который в прошлом был специальным гостем на нескольких парадах Победы в Москве, выразил сожаление, что основные американские СМИ не обращают внимания на этот важный день."Мемориал друзей Второй мировой войны разместил короткий видеоролик о войне и ее окончании. Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете", - сказал он.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в минувшее воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

https://ria.ru/20210510/priznanie-1731668895.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html

вашингтон

москва

франция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, эмомали рахмон, владимир путин, москва, франция, сша, в мире