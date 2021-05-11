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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210511/veteran-1731704761.html
Американский ветеран захотел День Победы как в России
Американский ветеран захотел День Победы как в России
Ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон с сожалением сообщил РИА Новости, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T01:12
2021-05-11T07:26
день победы-2021
вашингтон
эмомали рахмон
владимир путин
москва
франция
сша
в мире
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Американский ветеран сравнил День Победы в России и США
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон с сожалением сообщил РИА Новости, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом.Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, он присоединился к вооруженным силам США в 1943 году. Годом позже он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. Кон также участвовал во встрече советских и американских солдат на Эльбе 25 апреля 1945 года.Кон, который в прошлом был специальным гостем на нескольких парадах Победы в Москве, выразил сожаление, что основные американские СМИ не обращают внимания на этот важный день."Мемориал друзей Второй мировой войны разместил короткий видеоролик о войне и ее окончании. Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете", - сказал он.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в минувшее воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
https://ria.ru/20210510/priznanie-1731668895.html
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вашингтон, эмомали рахмон, владимир путин, москва, франция, сша, в мире

Американский ветеран захотел День Победы как в России

01:12 11.05.2021 (обновлено: 07:26 11.05.2021)
 
© AP Photo / David GoldmanАмериканский ветеран Второй мировой войны держит флаг США
Американский ветеран Второй мировой войны держит флаг США - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / David Goldman
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон с сожалением сообщил РИА Новости, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом.
Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, он присоединился к вооруженным силам США в 1943 году. Годом позже он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. Кон также участвовал во встрече советских и американских солдат на Эльбе 25 апреля 1945 года.
"Конечно, есть разница в том, как вы отмечаете этот праздник в России, а здесь (в Соединенных Штатах - ред.) об этом почти не упоминается", - сказал ветеран, родившийся в 1925 году.
Кон, который в прошлом был специальным гостем на нескольких парадах Победы в Москве, выразил сожаление, что основные американские СМИ не обращают внимания на этот важный день.
Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 16:30День Победы-2021
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"Мемориал друзей Второй мировой войны разместил короткий видеоролик о войне и ее окончании. Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете", - сказал он.
Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в минувшее воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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