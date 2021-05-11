https://ria.ru/20210511/vertolet-1731708109.html

Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек

Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T04:43

2021-05-11T04:43

2021-05-11T06:51

юньнань

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении правительства провинции.Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10.20 (5.20 мск) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

https://ria.ru/20210427/vertolet-1730071760.html

юньнань

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китай

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юньнань, пекин, китай, в мире