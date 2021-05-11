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Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек
Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек
Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:43
2021-05-11T06:51
юньнань
пекин
китай
в мире
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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении правительства провинции.Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10.20 (5.20 мск) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
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юньнань, пекин, китай, в мире

Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек

04:43 11.05.2021 (обновлено: 06:51 11.05.2021)
 
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении правительства провинции.
Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10.20 (5.20 мск) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.
На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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