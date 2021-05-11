https://ria.ru/20210511/vertolet-1731708109.html
Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек
Число жертв крушения вертолета в Китае увеличилось до четырех человек
Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:43
2021-05-11T04:43
2021-05-11T06:51
юньнань
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152752/39/1527523910_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_8cb6d181768635dd35fe28ace254d3a7.jpg
ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех, говорится в заявлении правительства провинции.Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10.20 (5.20 мск) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
https://ria.ru/20210427/vertolet-1730071760.html
юньнань
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152752/39/1527523910_0:189:1561:1360_1920x0_80_0_0_64a03f18dbbae1d3a2812af6b77e3227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юньнань, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости.
Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань
на юго-западе Китая
достигло четырех, говорится в заявлении правительства провинции.
Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10.20 (5.20 мск) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.
На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.