https://ria.ru/20210511/vengriya-1731736446.html

Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"

Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"

Венгрия стала первой европейской страной, получившей весь объем вакцин "Спутник V" в соответствии с заключенным с Россией контрактом, сообщило российское... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:07

2021-05-11T11:07

2021-05-11T11:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

венгрия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Венгрия стала первой европейской страной, получившей весь объем вакцин "Спутник V" в соответствии с заключенным с Россией контрактом, сообщило российское посольство в Будапеште."Одиннадцатого мая 2021 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов и госсекретарь МИД Венгрии Варга встретили последнюю партию российской вакцины "Спутник V", поставленную в рамках контракта между Российским фондом прямых инвестиций и Венгрией от 22 января. Российская сторона в полном объеме выполнила свои договорные обязательства", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Посольство напомнило, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение "Спутник V"."Сегодня мы можем сказать, что Венгрия стала также первым европейским государством, получившим весь законтрактованный объем. Мы рады, что передовые разработки российских ученых вносят вклад в усилия Венгрии по вакцинации населения, помогая защитить граждан от опасной коронавирусной инфекции и спасти жизни людей", - сообщила дипмиссия."Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210507/sputnik-1731380672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мид венгрии, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, венгрия, в мире