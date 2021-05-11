https://ria.ru/20210511/vaktsinatsiya-1731821352.html

Несколько иностранных депутатов привились от коронавируса в России

Несколько иностранных депутатов привились от коронавируса в России

Несколько иностранных парламентариев посетили Россию, чтобы привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:35

2021-05-11T17:35

2021-05-11T17:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

госдума рф

бундестаг германии

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Несколько иностранных парламентариев посетили Россию, чтобы привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Москве.По словам Володина, среди сделавших прививку - некоторые депутаты Бундестага."Вопрос "Спутника" - вопрос большой политики и больших денег. США пытаются навязать свою вакцину и делают всё, чтобы не допустить на рынок другие вакцины. Не только нашу, но и, например, китайскую. Сейчас все стало понятно, кому война, а кому мать родна. Видят научные разработки нашей страны - начинают ставить блоки", - заявил спикер ГД.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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