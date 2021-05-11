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Кузнецова: стрелявший в казанской школе установил в раздевалке бомбу
Кузнецова: стрелявший в казанской школе установил в раздевалке бомбу
Взрывное устройство, установленное напавшим на казанскую школу Ильназом Галявиевым, взорвалось и привело к частичному обрушению стен. Об этом сообщила... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:15
2021-05-11T20:15
2021-05-11T21:13
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывное устройство, установленное напавшим на казанскую школу Ильназом Галявиевым, взорвалось и привело к частичному обрушению стен. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова телеканалу RT.Она уточнила, что в месте, где произошел взрыв, были обнаружены следы крови и битое стекло. При этом по счастливой случайности там не загорелась проводка.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, 21 человек получил ранения. Двое учеников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия