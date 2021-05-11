https://ria.ru/20210511/ustroystvo-1731847156.html

Кузнецова: стрелявший в казанской школе установил в раздевалке бомбу

Кузнецова: стрелявший в казанской школе установил в раздевалке бомбу

Взрывное устройство, установленное напавшим на казанскую школу Ильназом Галявиевым, взорвалось и привело к частичному обрушению стен. Об этом сообщила... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:15

2021-05-11T20:15

2021-05-11T21:13

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывное устройство, установленное напавшим на казанскую школу Ильназом Галявиевым, взорвалось и привело к частичному обрушению стен. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова телеканалу RT.Она уточнила, что в месте, где произошел взрыв, были обнаружены следы крови и битое стекло. При этом по счастливой случайности там не загорелась проводка.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, 21 человек получил ранения. Двое учеников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.

https://ria.ru/20210511/draka-1731836715.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия