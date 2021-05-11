Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210511/uraza-1731816464.html
Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам
Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам
Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:20
2021-05-11T17:20
религия и мировоззрение
россия
московская соборная мечеть
ураза-байрам
равиль гайнутдин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575206812_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_a4929e9647bb162bf5432cba5ded0833.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.Отмечается, что это "тяжелое, но обоснованное решение" было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий."ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман, - сообщается на сайте.
https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575206812_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2db6549d670bfe1a6b3c3c87aa20bc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская соборная мечеть, ураза-байрам, равиль гайнутдин, москва

Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам

17:20 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВолонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
"13 мая 2021 года – в день празднования Ид иль-Фитра – Ураза-байрама Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это "тяжелое, но обоснованное решение" было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.
"ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман, - сообщается на сайте.
Празднование Ураза-байрама за рубежом - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 18:38Религия и мировоззрение
Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий
 
Религия и мировоззрениеРоссияМосковская соборная мечетьУраза-байрамРавиль ГайнутдинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Палестинцы выпустили из Газы 100 ракет по израильскому городу Беэр-Шева
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
Лента новостейМолния