https://ria.ru/20210511/uraza-1731816464.html

Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам

Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам

Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:20

2021-05-11T17:20

2021-05-11T17:20

религия и мировоззрение

россия

московская соборная мечеть

ураза-байрам

равиль гайнутдин

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.Отмечается, что это "тяжелое, но обоснованное решение" было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий."ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман, - сообщается на сайте.

https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html

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россия, московская соборная мечеть, ураза-байрам, равиль гайнутдин, москва