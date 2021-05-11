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Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам
Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам
Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:20
2021-05-11T17:20
2021-05-11T17:20
религия и мировоззрение
россия
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ураза-байрам
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.Отмечается, что это "тяжелое, но обоснованное решение" было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий."ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман, - сообщается на сайте.
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
"13 мая 2021 года – в день празднования Ид иль-Фитра – Ураза-байрама Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это "тяжелое, но обоснованное решение" было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.
"ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман, - сообщается на сайте.