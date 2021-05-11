В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука
19:16 11.05.2021 (обновлено: 20:55 11.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель политсилы Виктор Медведчук находится на Украине, но где именно он находится, пока не установлено, заявил глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.
"Если речь идет о господине Козаке, он, по нашей информации, находится в РФ, временно, возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться на Украину", - сказал Баканов на брифинге во вторник.
Он добавил, что правоохранители продолжают поиски Медведчука.
"Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию страны, мне кажется, 8 мая этого года и пока со страны не выезжал", - сказал Баканов.
По его словам, правоохранители направили сообщение о подозрении по месту проживания и работы Медведчука, лично документ ему не вручали.