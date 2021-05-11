Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/ukraina-1731839691.html
В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука
В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель политсилы Виктор Медведчук находится на... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:16
2021-05-11T20:55
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель политсилы Виктор Медведчук находится на Украине, но где именно он находится, пока не установлено, заявил глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.Он добавил, что правоохранители продолжают поиски Медведчука.По его словам, правоохранители направили сообщение о подозрении по месту проживания и работы Медведчука, лично документ ему не вручали.
https://ria.ru/20210511/ukraina-1731838810.html
https://ria.ru/20210511/ssha-1731817334.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире

В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука

19:16 11.05.2021 (обновлено: 20:55 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель политсилы Виктор Медведчук находится на Украине, но где именно он находится, пока не установлено, заявил глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.
"Если речь идет о господине Козаке, он, по нашей информации, находится в РФ, временно, возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться на Украину", - сказал Баканов на брифинге во вторник.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 19:06
Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России
Он добавил, что правоохранители продолжают поиски Медведчука.
"Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию страны, мне кажется, 8 мая этого года и пока со страны не выезжал", - сказал Баканов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:25
США приветствовали украинские санкции против "пророссийских" сил
По его словам, правоохранители направили сообщение о подозрении по месту проживания и работы Медведчука, лично документ ему не вручали.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Палестинцы выпустили из Газы 100 ракет по израильскому городу Беэр-Шева
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
Лента новостейМолния