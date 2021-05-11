https://ria.ru/20210511/ukraina-1731839691.html

В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука

В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель политсилы Виктор Медведчук находится на... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:16

2021-05-11T19:16

2021-05-11T20:55

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель политсилы Виктор Медведчук находится на Украине, но где именно он находится, пока не установлено, заявил глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.Он добавил, что правоохранители продолжают поиски Медведчука.По его словам, правоохранители направили сообщение о подозрении по месту проживания и работы Медведчука, лично документ ему не вручали.

https://ria.ru/20210511/ukraina-1731838810.html

https://ria.ru/20210511/ssha-1731817334.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире