https://ria.ru/20210511/ukraina-1731838810.html

Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России

Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы передал... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-11T19:06

2021-05-11T19:06

2021-05-12T00:00

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

украинский выбор — право народа

112 украина

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы передал находящемуся в России коллеге по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.Он утверждает, что это произошло в августе 2020 года."Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация", — заявил Баканов на брифинге.По его словам, Козак сейчас также находится в России.Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в "подрывной деятельности против Украины".В феврале Зеленский одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Эти ресурсы на Украине считаются оппозиционными, их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После этого самого политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой он пользуется, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор — Право народа" прошли обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20210511/obyski-1731823787.html

https://ria.ru/20210511/ssha-1731817334.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, 112 украина , виктор медведчук, украина, в мире