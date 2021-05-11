Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России
19:06 11.05.2021 (обновлено: 00:00 12.05.2021)
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы передал находящемуся в России коллеге по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
Он утверждает, что это произошло в августе 2020 года.
"Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация", — заявил Баканов на брифинге.
По его словам, Козак сейчас также находится в России.
Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в "подрывной деятельности против Украины".
В феврале Зеленский одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Эти ресурсы на Украине считаются оппозиционными, их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После этого самого политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой он пользуется, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор — Право народа" прошли обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.