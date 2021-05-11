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Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России
Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы передал... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-11T19:06
2021-05-12T00:00
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
украинский выбор — право народа
112 украина
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы передал находящемуся в России коллеге по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.Он утверждает, что это произошло в августе 2020 года."Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация", — заявил Баканов на брифинге.По его словам, Козак сейчас также находится в России.Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в "подрывной деятельности против Украины".В феврале Зеленский одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Эти ресурсы на Украине считаются оппозиционными, их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После этого самого политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой он пользуется, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор — Право народа" прошли обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20210511/obyski-1731823787.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, 112 украина , виктор медведчук, украина, в мире

Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных России

19:06 11.05.2021 (обновлено: 00:00 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы передал находящемуся в России коллеге по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
Он утверждает, что это произошло в августе 2020 года.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканала ZIK - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:45
"Оппозиционная платформа" назвала обыски у Медведчука местью и расправой
"Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация", — заявил Баканов на брифинге.
По его словам, Козак сейчас также находится в России.
Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в "подрывной деятельности против Украины".
В феврале Зеленский одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Эти ресурсы на Украине считаются оппозиционными, их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После этого самого политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой он пользуется, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор — Право народа" прошли обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:25
США приветствовали украинские санкции против "пророссийских" сил
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакУкраинский выбор — Право народа112 УкраинаВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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