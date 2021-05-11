Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
16:03 11.05.2021 (обновлено: 17:36 11.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что дома у Медведчука в Киеве проходит обыск. Как уточнил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, это связано с делом о добыче газа в Крыму. По информации "Украинской правды", обыски также идут в офисе ОПЗЖ и еще двух домах политика.
Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что два парламентария стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении "на разграбление национальных ресурсов" в Крыму, но не назвала их фамилии.
В марте украинская Служба безопасности сообщила, что допросили главу политсовета ОПЗЖ — в том числе из-за записи телефонного разговора, на которой, по версии СБУ, Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в Крым. По данным издания "Украинская правда", вопросы касались дела о госизмене.
В ОПЗЖ считают, что действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
Санкции против Медведчука и его сторонников
В начале февраля глава государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Кроме того, СНБО 19 февраля ввел ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Позднее политик обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.