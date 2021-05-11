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Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:03
2021-05-11T17:36
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
украинский выбор — право народа
виктор медведчук
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее стало известно, что дома у Медведчука в Киеве проходит обыск. Как уточнил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, это связано с делом о добыче газа в Крыму. По информации "Украинской правды", обыски также идут в офисе ОПЗЖ и еще двух домах политика.Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что два парламентария стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении "на разграбление национальных ресурсов" в Крыму, но не назвала их фамилии.В марте украинская Служба безопасности сообщила, что допросили главу политсовета ОПЗЖ — в том числе из-за записи телефонного разговора, на которой, по версии СБУ, Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в Крым. По данным издания "Украинская правда", вопросы касались дела о госизмене.В ОПЗЖ считают, что действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.Санкции против Медведчука и его сторонниковВ начале февраля глава государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Кроме того, СНБО 19 февраля ввел ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Позднее политик обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента. В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, виктор медведчук, киев, украина, в мире

Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

16:03 11.05.2021 (обновлено: 17:36 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что дома у Медведчука в Киеве проходит обыск. Как уточнил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, это связано с делом о добыче газа в Крыму. По информации "Украинской правды", обыски также идут в офисе ОПЗЖ и еще двух домах политика.
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 14:29
СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму
Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что два парламентария стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении "на разграбление национальных ресурсов" в Крыму, но не назвала их фамилии.
В марте украинская Служба безопасности сообщила, что допросили главу политсовета ОПЗЖ — в том числе из-за записи телефонного разговора, на которой, по версии СБУ, Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в Крым. По данным издания "Украинская правда", вопросы касались дела о госизмене.
В ОПЗЖ считают, что действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.

Санкции против Медведчука и его сторонников

В начале февраля глава государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Кроме того, СНБО 19 февраля ввел ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Позднее политик обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 17:30
Медведчук впервые попал в список богатейших людей Украины
 
Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакУкраинский выбор — Право народаВиктор МедведчукКиевУкраинаВ мире
 
 
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