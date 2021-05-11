https://ria.ru/20210511/ukraina-1731800645.html

Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:03

2021-05-11T16:03

2021-05-11T17:36

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

украинский выбор — право народа

виктор медведчук

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600516491_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_4db16e19437e16f80a93eff68cf03832.jpg

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее стало известно, что дома у Медведчука в Киеве проходит обыск. Как уточнил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, это связано с делом о добыче газа в Крыму. По информации "Украинской правды", обыски также идут в офисе ОПЗЖ и еще двух домах политика.Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что два парламентария стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении "на разграбление национальных ресурсов" в Крыму, но не назвала их фамилии.В марте украинская Служба безопасности сообщила, что допросили главу политсовета ОПЗЖ — в том числе из-за записи телефонного разговора, на которой, по версии СБУ, Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в Крым. По данным издания "Украинская правда", вопросы касались дела о госизмене.В ОПЗЖ считают, что действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.Санкции против Медведчука и его сторонниковВ начале февраля глава государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Кроме того, СНБО 19 февраля ввел ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Позднее политик обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента. В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731323573.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, виктор медведчук, киев, украина, в мире