https://ria.ru/20210511/ukraina-1731798463.html

Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене

Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:49

2021-05-11T15:49

2021-05-11T16:05

ирина венедиктова

служба безопасности украины

в мире

украина

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев."Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook во вторник.По ее словам, следствие и прокуроры получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. "Народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей", - заявила генпрокурор.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/pushkov-1731215129.html

https://ria.ru/20210511/obysk-1731797825.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

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ирина венедиктова, служба безопасности украины, в мире, украина