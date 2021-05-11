https://ria.ru/20210511/udary-1731863330.html

В Израиле после атак по сектору Газа заявили, что это только начало

В Израиле после атак по сектору Газа заявили, что это только начало

Министр обороны Израиля Бени Ганц сказал после атак израильской армии по объектам палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", что это "только начало",... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:52

2021-05-11T23:52

2021-05-11T23:52

бени ганц

исламский джихад

шабак

ашкелон

ашдод

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц сказал после атак израильской армии по объектам палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", что это "только начало", и у израильских военных есть еще множество целей в секторе Газа.Заявление главы оборонного ведомства страны прозвучало в понедельник вечером в специальном телеобращении к гражданам страны, которое транслировали израильские телеканалы."Армия обороны Израиля действует совместно со службой общей безопасности ШАБАК, полицией, делает это со всей возможной мощью. Проведены сотни атак, взорваны башни, туннели на территории сектора Газа, была разрушена инфраструктура, у нас еще множество целей, которые мы будем атаковать, это только начало ", - сказал Ганц.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/izrail-1731862278.html

https://ria.ru/20210511/izrail-1731859007.html

ашкелон

ашдод

израиль

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бени ганц, исламский джихад, шабак, ашкелон, ашдод, хамас, израиль, в мире