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Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, еще 203 человека ранены, сообщил представитель минздрава палестинского РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:34
2021-05-11T23:34
ашраф аль-кидра
ашкелон
ашдод
израиль
в мире
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, еще 203 человека ранены, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра."В результате израильских авиаударов по сектору Газа за два дня 30 палестинцев погибли в анклаве, в том числе десять детей и одна женщина. Еще 203 человека получили ранения", - заявил аль-Кидра.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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ашраф аль-кидра, ашкелон, ашдод, израиль, в мире

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30

23:34 11.05.2021
 
© AP Photo / Mahmoud IlleanСтолкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
Читать ria.ru в
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, еще 203 человека ранены, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.
"В результате израильских авиаударов по сектору Газа за два дня 30 палестинцев погибли в анклаве, в том числе десять детей и одна женщина. Еще 203 человека получили ранения", - заявил аль-Кидра.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
20:51
В сторону Тель-Авива выпустили более ста ракет
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
 
Ашраф аль-КидраАшкелонАшдодИзраильВ мире
 
 
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