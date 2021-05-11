https://ria.ru/20210511/udary-1731862647.html

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, еще 203 человека ранены, сообщил представитель минздрава палестинского РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:34

2021-05-11T23:34

2021-05-11T23:34

ашраф аль-кидра

ашкелон

ашдод

израиль

в мире

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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, еще 203 человека ранены, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра."В результате израильских авиаударов по сектору Газа за два дня 30 палестинцев погибли в анклаве, в том числе десять детей и одна женщина. Еще 203 человека получили ранения", - заявил аль-Кидра.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/rakety-1731851255.html

ашкелон

ашдод

израиль

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ашраф аль-кидра, ашкелон, ашдод, израиль, в мире