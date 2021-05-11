https://ria.ru/20210511/turtsiya-1731771397.html

Власти Турции представили план смягчения ограничений с середины мая

Власти Турции представили план смягчения ограничений с середины мая

В Турции представили программу смягчения ограничительных мер после "локдауна на период Рамазана", который должен завершиться 17 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:53

2021-05-11T13:53

2021-05-11T13:53

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728713894_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_77e35a2f45c4c98e77cc9fcc59404fa2.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Турции представили программу смягчения ограничительных мер после "локдауна на период Рамазана", который должен завершиться 17 мая, сообщает АТОР.К 10 мая число ежедневно диагностируемых случаев заболевания коронавирусом с апрельских пиковых показателей снизилось примерно в четыре раза — с 58-60 тысяч до 13 тысяч, сообщает Минздрав. Для сравнения: в России в конце первой декады мая ежедневно регистрировалось около 8,5 тысячи новых инфицированых. Таким образом, планы турецких властей довести эту цифру до пяти тысяч к концу мая – началу июня кажутся реалистичными, отмечают эксперты.Предполагается, что после окончания локдауна рестораны и кафе откроются по "лондонской формуле", то есть будут работать только открытые веранды. Заведениям общепита без таковых правительство рекомендует оборудовать места для сидения на улице. Также начнут работать торговые центры, спортзалы, парикмахерские. Комендантский час будет действовать с 21 до пяти часов. Предполагается, что туристов не обяжут соблюдать эти правила.С 1 июня начнется второй этап снятия ограничений: комендантский час будет начинаться без пятнадцати одиннадцать вечера, а в воскресенье он будет отменен. На третьем этапе (ориентировочно — с середины июля) начало комендантского часа в будние дни сдвинется к полуночи.Снижение числа заболевших дает турецкому туризму надежду на то, что Россия согласится возобновить авиасообщения после 1 июня. На курортах проходит массовая вакцинация. Ожидается, что к концу мая в Турцию дополнительно поступят 30 миллионов доз вакцин из трех разных источников (в том числе и "Спутник V", одобренный Турцией).

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, вакцинация