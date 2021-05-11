Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/tramp-1731826078.html
Новый сайт Трампа собрал 212 тысяч откликов за неделю
Новый сайт Трампа собрал 212 тысяч откликов за неделю
Новый сайт бывшего президента США Дональда Трампа за неделю существования собрал только 212 тысяч откликов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:53
2021-05-11T17:53
reddit
капитолий
nbc
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_7c8a8807a8f49dfa1fa03b997887ec1f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Новый сайт бывшего президента США Дональда Трампа за неделю существования собрал только 212 тысяч откликов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные аналитической компании BuzzSumo.Сайт под шапкой "Со стола Дональда Трампа" появился онлайн неделю назад. Сайт строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников. На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.В число 212 тысяч "взаимодействий" с ресурсом экс-президента входят "лайки" и комментарии, которые оставили пользователи соцсетей Facebook, Twitter, Pinterest и Reddit.Как отмечает телеканал, до блокировки Трампа в Twitter каждое его сообщение в этом сервисе как правило получало сотни тысяч ретвитов. Всего у Трампа было 88 миллионов фолловеров в Twitter, 32 миллиона в Facebook, 24 миллиона в Instagram и около 3 миллионов подписчиков в видеосервисе YouTube.Сайт был запущен в тот же день, когда консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа. Также бывшего президента "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/tramp-1731382589.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_175:0:5039:3648_1920x0_80_0_0_ef3eea860c07e559539d290e98b0215c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
reddit, капитолий, nbc, дональд трамп, сша, в мире

Новый сайт Трампа собрал 212 тысяч откликов за неделю

17:53 11.05.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Новый сайт бывшего президента США Дональда Трампа за неделю существования собрал только 212 тысяч откликов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные аналитической компании BuzzSumo.
Сайт под шапкой "Со стола Дональда Трампа" появился онлайн неделю назад. Сайт строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников. На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.
В число 212 тысяч "взаимодействий" с ресурсом экс-президента входят "лайки" и комментарии, которые оставили пользователи соцсетей Facebook, Twitter, Pinterest и Reddit.
Как отмечает телеканал, до блокировки Трампа в Twitter каждое его сообщение в этом сервисе как правило получало сотни тысяч ретвитов. Всего у Трампа было 88 миллионов фолловеров в Twitter, 32 миллиона в Facebook, 24 миллиона в Instagram и около 3 миллионов подписчиков в видеосервисе YouTube.
Страница президента США Дональда Трампа в Twitter - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 11:14В мире
Twitter продолжает борьбу с Трампом: досталось аккаунту для репостов
Сайт был запущен в тот же день, когда консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа. Также бывшего президента "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.
 
RedditКапитолийNBCДональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния