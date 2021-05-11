https://ria.ru/20210511/tramp-1731826078.html
Новый сайт Трампа собрал 212 тысяч откликов за неделю
Новый сайт Трампа собрал 212 тысяч откликов за неделю
Новый сайт бывшего президента США Дональда Трампа за неделю существования собрал только 212 тысяч откликов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:53
2021-05-11T17:53
2021-05-11T17:53
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Новый сайт бывшего президента США Дональда Трампа за неделю существования собрал только 212 тысяч откликов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные аналитической компании BuzzSumo.Сайт под шапкой "Со стола Дональда Трампа" появился онлайн неделю назад. Сайт строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников. На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.В число 212 тысяч "взаимодействий" с ресурсом экс-президента входят "лайки" и комментарии, которые оставили пользователи соцсетей Facebook, Twitter, Pinterest и Reddit.Как отмечает телеканал, до блокировки Трампа в Twitter каждое его сообщение в этом сервисе как правило получало сотни тысяч ретвитов. Всего у Трампа было 88 миллионов фолловеров в Twitter, 32 миллиона в Facebook, 24 миллиона в Instagram и около 3 миллионов подписчиков в видеосервисе YouTube.Сайт был запущен в тот же день, когда консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа. Также бывшего президента "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
reddit, капитолий, nbc, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Новый сайт бывшего президента США Дональда Трампа
за неделю существования собрал только 212 тысяч откликов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные аналитической компании BuzzSumo.
Сайт под шапкой "Со стола Дональда Трампа" появился онлайн неделю назад. Сайт строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников. На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.
В число 212 тысяч "взаимодействий" с ресурсом экс-президента входят "лайки" и комментарии, которые оставили пользователи соцсетей Facebook, Twitter, Pinterest и Reddit.
Как отмечает телеканал, до блокировки Трампа в Twitter каждое его сообщение в этом сервисе как правило получало сотни тысяч ретвитов. Всего у Трампа было 88 миллионов фолловеров в Twitter, 32 миллиона в Facebook, 24 миллиона в Instagram и около 3 миллионов подписчиков в видеосервисе YouTube.
Сайт был запущен в тот же день, когда консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа. Также бывшего президента "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.