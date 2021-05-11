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В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука
В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука
Обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака, стали РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:44
2021-05-11T20:44
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
госдума рф
елена панина
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака, стали еще одним шагом на пути превращения этой страны в тоталитарное государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила ранее, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах: первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на сумму около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов), второй - того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы."Тот факт, что репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским, едва ли является случайностью. Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом "ручного управления" со стороны США", - сказала Панина.По ее словам, это событие стало еще одним шагом на пути превращения Украины в тоталитарное государство, где жестоко подавляется инакомыслие и попираются гражданские свободы.Также она добавила, что празднование 9 мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии явно принадлежат "Оппозиционной платформе"."На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента", - пояснила Панина.
https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731834726.html
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, госдума рф, елена панина, сша, киев, в мире

В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука

20:44 11.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака, стали еще одним шагом на пути превращения этой страны в тоталитарное государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила ранее, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах: первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на сумму около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов), второй - того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
18:43
Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины
"Тот факт, что репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским, едва ли является случайностью. Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом "ручного управления" со стороны США", - сказала Панина.
По ее словам, это событие стало еще одним шагом на пути превращения Украины в тоталитарное государство, где жестоко подавляется инакомыслие и попираются гражданские свободы.
"Для Зеленского эта история является еще одним эпизодом на пути саморазоблачения, сбрасывания масок. Выдвигаясь в президенты, он обещал наказать Порошенко, олицетворявшего кровь и войну. Вместо этого он делает прямо противоположное – организует репрессии против Медвдечука, пытавшегося войну остановить", - подчеркнула депутат.
Также она добавила, что празднование 9 мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии явно принадлежат "Оппозиционной платформе".
"На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента", - пояснила Панина.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
19:16
В СБУ рассказали о местонахождении Козака и Медведчука
 
РоссияИрина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукГосдума РФЕлена ПанинаСШАКиевВ мире
 
 
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