https://ria.ru/20210511/totalitarizm-1731850167.html

В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука

В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука

Обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака, стали РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:44

2021-05-11T20:44

2021-05-11T20:44

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

госдума рф

елена панина

сша

киев

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака, стали еще одним шагом на пути превращения этой страны в тоталитарное государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила ранее, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах: первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на сумму около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов), второй - того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы."Тот факт, что репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским, едва ли является случайностью. Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом "ручного управления" со стороны США", - сказала Панина.По ее словам, это событие стало еще одним шагом на пути превращения Украины в тоталитарное государство, где жестоко подавляется инакомыслие и попираются гражданские свободы.Также она добавила, что празднование 9 мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии явно принадлежат "Оппозиционной платформе"."На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента", - пояснила Панина.

https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731834726.html

https://ria.ru/20210511/ukraina-1731839691.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, госдума рф, елена панина, сша, киев, в мире