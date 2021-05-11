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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210511/tornado-s-1731706629.html
Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T03:14
2021-05-11T03:14
новое оружие россии
россия
торнадо-с
торнадо-г
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, "в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты". Источник добавил, что "новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры".В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
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россия, торнадо-с, торнадо-г, москва, армия, безопасность

Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"

03:14 11.05.2021
 
© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : НПО "Сплав"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты". Источник добавил, что "новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры".
В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо-С на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 1
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня Град к боевым стрельбам - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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