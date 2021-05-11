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Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T03:14
2021-05-11T03:14
2021-05-11T03:14
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, "в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты". Источник добавил, что "новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры".В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С
" разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты". Источник добавил, что "новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры".
В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
1 из 1
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г
" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.