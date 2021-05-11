https://ria.ru/20210511/terrorizm-1731855040.html
В Крыму уничтожили вооруженного террориста
В Крыму уничтожили вооруженного террориста
В Симферополе ликвидировали участника международной террористической организации во время вооруженного сопротивления, сообщило управление Федеральной службы... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:41
2021-05-11T21:41
2021-05-11T22:44
следственный комитет россии (ск рф)
фсб
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Симферополе ликвидировали участника международной террористической организации во время вооруженного сопротивления, сообщило управление Федеральной службы безопасности по региону.Боевик открыл огонь по трем сотрудникам ФСБ, проводившим оперативное мероприятие. Никто из них не пострадал."Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — заявили в СК по Крыму и Севастополю.Следователи устанавливают обстоятельства преступления и предшествовавших ему событий.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593842503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), фсб, происшествия, республика крым