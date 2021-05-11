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Под Комсомольском-на-Амуре нашли тело мужчины с проломленным черепом
Под Комсомольском-на-Амуре нашли тело мужчины с проломленным черепом
Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки поблизости от Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:18
2021-05-11T08:18
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки поблизости от Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Хабаровского края."Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки в воде неподалеку от села Новоильиновка в Комсомольском районе. Это случилось в конце минувшей недели майских праздников. Заведено уголовное дело", - сказал собеседник.В региональном следкоме не стали уточнять подробности происшествия, сославшись на "интересы следствия". "Распространение в СМИ данной информации преждевременно", - заметил представитель СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Под Комсомольском-на-Амуре нашли тело мужчины с проломленным черепом

08:18 11.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки поблизости от Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Хабаровского края.
"Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки в воде неподалеку от села Новоильиновка в Комсомольском районе. Это случилось в конце минувшей недели майских праздников. Заведено уголовное дело", - сказал собеседник.
В региональном следкоме не стали уточнять подробности происшествия, сославшись на "интересы следствия". "Распространение в СМИ данной информации преждевременно", - заметил представитель СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Блогер Кристина Журавлева - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 19:13
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Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
 
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