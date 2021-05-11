https://ria.ru/20210511/telo-1731712759.html

Под Комсомольском-на-Амуре нашли тело мужчины с проломленным черепом

Под Комсомольском-на-Амуре нашли тело мужчины с проломленным черепом

Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки поблизости от Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:18

2021-05-11T08:18

2021-05-11T08:18

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки поблизости от Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Хабаровского края."Обезображенное тело мужчины с проломленным черепом нашли рыбаки в воде неподалеку от села Новоильиновка в Комсомольском районе. Это случилось в конце минувшей недели майских праздников. Заведено уголовное дело", - сказал собеседник.В региональном следкоме не стали уточнять подробности происшествия, сославшись на "интересы следствия". "Распространение в СМИ данной информации преждевременно", - заметил представитель СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

https://ria.ru/20210505/blogersha-1731231868.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия