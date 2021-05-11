https://ria.ru/20210511/sudbischi-1731811736.html

Историки впервые показали, что обнаружили на месте Судбищенской битвы

Историки впервые показали, что обнаружили на месте Судбищенской битвы

Артефакты, обнаруженные на месте Судбищенского сражения, ученые впервые представили широкой общественности на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:02

2021-05-11T17:02

2021-05-11T18:03

владимир гриценко

алексей воронцов

тула

наука

социальный навигатор

археология

"куликово поле"

общество

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Артефакты, обнаруженные на месте Судбищенского сражения, ученые впервые представили широкой общественности на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."То, что это Судбищенская битва, у нас в первый день не было никакой уверенности, потому что на Муравском Шляхе (дорога – прим.ред.) могло произойти множество событий. Первое, что можно было сказать, когда я увидел эти вещи, что они относятся к позднему средневековью", – прокомментировал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.Первые находки в реке Гоголь Орловской области обнаружили участники клуба подводного дайвинга "Диво" во время тренировочного погружения 20 апреля."Двадцатого числа был найден первый предмет – это копье и несколько наконечников стрел", – рассказал руководитель орловского клуба подводного дайвинга "Диво" Сергей Куликов.Набор вооружения, характерный для средневековья, по словам ученых, существовал вплоть до 17-18 веков. Такими стрелами пользовались еще в начале 19 века. Точнее определить эпоху сражения помогли находки пуль и чешуи (монета – прим.ред.).Всего обнаружили более 400 стрел, более 50 пуль, одно свинцовое ядро, замок от фитильного ружья и множество металлических разных предметов, среди которых есть бытовые вещи: части упряжи, маленький нож, нательный крест. Все это дает портрет эпохи, считают археологи."Очень маленькая монетка-чешуйка, ее так называют в просторечье – это копейка, на которой написано, что это чекан Ивана Грозного. Очень маленькая серебряная вещь, которая дает дату. Конечно, на таких монетах год никогда не печатали, поэтому сложно сказать, когда точно ее отчеканили, но, тем не менее, это первая часть правления Ивана Грозного", – прокомментировал ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.По мнению историков, одни только наконечники стрел, которые отличаются по форме, необходимо изучать не один год. Каждый артефакт покрыт окислами и находится под угрозой разрушения. Подлинную поверхность каждого предмета необходимо расчистить и уже после законсервировать, чтобы они хранились вечно. И это не единственная цель, которую ставят перед собой ученые."Первая задача – не допустить разграбления. Физическое сохранение идет параллельно с юридическим оформлением статуса топ-памятника", – подчеркнул директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.По словам заместителя директора по науке и заведующей отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Аси Энговатовой, поля сражений в разных странах мира хоть и являются национальными символами, но не обладают необходимым статусом на законодательном уровне."В определенном смысле поля сражения – недооцененная категория. Мы говорим слова "поля сражения", но отдельной дефиниции (понятия – прим.ред.) в законе нет. Сейчас они определяются как достопримечательные места", – объяснила Энговатова.В дальнейшем, по мнению экспертов, нужно подумать, как обозначить статус полей сражений в законодательстве более серьезно.Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.

https://sn.ria.ru/20210511/video-1731771163.html

https://ria.ru/20210511/arkheologiya-1731780656.html

https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730262872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гриценко, алексей воронцов, тула, социальный навигатор, археология, "куликово поле", общество