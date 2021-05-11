Историки впервые показали, что обнаружили на месте Судбищенской битвы
17:02 11.05.2021 (обновлено: 18:03 11.05.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Артефакты, обнаруженные на месте Судбищенского сражения, ученые впервые представили широкой общественности на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"То, что это Судбищенская битва, у нас в первый день не было никакой уверенности, потому что на Муравском Шляхе (дорога – прим.ред.) могло произойти множество событий. Первое, что можно было сказать, когда я увидел эти вещи, что они относятся к позднему средневековью", – прокомментировал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.
Первые находки в реке Гоголь Орловской области обнаружили участники клуба подводного дайвинга "Диво" во время тренировочного погружения 20 апреля.
"Двадцатого числа был найден первый предмет – это копье и несколько наконечников стрел", – рассказал руководитель орловского клуба подводного дайвинга "Диво" Сергей Куликов.
Набор вооружения, характерный для средневековья, по словам ученых, существовал вплоть до 17-18 веков. Такими стрелами пользовались еще в начале 19 века. Точнее определить эпоху сражения помогли находки пуль и чешуи (монета – прим.ред.).
"Битва при Судбищах – одно из первых сражений, где активно применялось и артиллерийское, и ручное оружие, как со стороны татар, так и со стороны русских, которые, по описаниям, как раз отстреливались из засеки. Поэтому мы предполагаем, что это последний бой, который происходил. По рельефу местности, по ландшафту все совпадает. Как это будет на самом деле, покажут дальнейшие исследования", – отметил Радюш.
Всего обнаружили более 400 стрел, более 50 пуль, одно свинцовое ядро, замок от фитильного ружья и множество металлических разных предметов, среди которых есть бытовые вещи: части упряжи, маленький нож, нательный крест. Все это дает портрет эпохи, считают археологи.
"Очень маленькая монетка-чешуйка, ее так называют в просторечье – это копейка, на которой написано, что это чекан Ивана Грозного. Очень маленькая серебряная вещь, которая дает дату. Конечно, на таких монетах год никогда не печатали, поэтому сложно сказать, когда точно ее отчеканили, но, тем не менее, это первая часть правления Ивана Грозного", – прокомментировал ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
2 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНательный крест, обнаруженный археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
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Нательный крест, обнаруженный археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
1 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
2 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
3 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
4 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Нательный крест, обнаруженный археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
По мнению историков, одни только наконечники стрел, которые отличаются по форме, необходимо изучать не один год. Каждый артефакт покрыт окислами и находится под угрозой разрушения. Подлинную поверхность каждого предмета необходимо расчистить и уже после законсервировать, чтобы они хранились вечно. И это не единственная цель, которую ставят перед собой ученые.
"Первая задача – не допустить разграбления. Физическое сохранение идет параллельно с юридическим оформлением статуса топ-памятника", – подчеркнул директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
По словам заместителя директора по науке и заведующей отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Аси Энговатовой, поля сражений в разных странах мира хоть и являются национальными символами, но не обладают необходимым статусом на законодательном уровне.
"В определенном смысле поля сражения – недооцененная категория. Мы говорим слова "поля сражения", но отдельной дефиниции (понятия – прим.ред.) в законе нет. Сейчас они определяются как достопримечательные места", – объяснила Энговатова.
В дальнейшем, по мнению экспертов, нужно подумать, как обозначить статус полей сражений в законодательстве более серьезно.
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.