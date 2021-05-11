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Суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру
Суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру
Мировой судья судебного участка 369 Тверского района Москвы приговорил к ограничению свободы трех активистов, обливших краской здание Генпрокуратуры РФ в знак... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:05
2021-05-11T15:53
россия
новое величие
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 369 Тверского района Москвы приговорил к ограничению свободы трех активистов, обливших краской здание Генпрокуратуры РФ в знак протеста против приговора по делу "Нового величия", сообщили РИА Новости в суде.Они признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), максимальная санкция которой составляет 3 года лишения свободы. Акция прошла в ночь на 8 августа прошлого года - активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных."Суд назначил Ольге Мисик наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - ограничение свободы на срок один год и девять месяцев каждому", - сказали в суде.На протяжении этих сроков осужденным запрещено покидать дом в ночное время, выезжать из своего города и менять место жительства без согласия надзирающего органа, уточнили в инстанции. Такое же согласие им потребуется, чтобы принять участие в любом массовом мероприятии - не только в митинге или демонстрации, но и, например, чтобы посетить стадион.Ограничение свободы - вид наказания, при котором суд запрещает осужденному покидать дом ночью, выезжать за пределы региона проживания, посещать массовые мероприятия, также осужденным необходимо уведомлять надзорный орган о смене места работы, учебы, жительства, регулярно отмечаться в специализированном органе.Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте 2019 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.По итогам резонансного процесса фигуранты получили от условных сроков до без малого семи лет колонии общего режима. Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Такого же мнения придерживается ряд общественников.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/ugolovnoe-delo-1594318649.html
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россия, новое величие, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру

13:05 11.05.2021 (обновлено: 15:53 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 369 Тверского района Москвы приговорил к ограничению свободы трех активистов, обливших краской здание Генпрокуратуры РФ в знак протеста против приговора по делу "Нового величия", сообщили РИА Новости в суде.
Они признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), максимальная санкция которой составляет 3 года лишения свободы. Акция прошла в ночь на 8 августа прошлого года - активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных.
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"Суд назначил Ольге Мисик наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - ограничение свободы на срок один год и девять месяцев каждому", - сказали в суде.
На протяжении этих сроков осужденным запрещено покидать дом в ночное время, выезжать из своего города и менять место жительства без согласия надзирающего органа, уточнили в инстанции. Такое же согласие им потребуется, чтобы принять участие в любом массовом мероприятии - не только в митинге или демонстрации, но и, например, чтобы посетить стадион.
Ограничение свободы - вид наказания, при котором суд запрещает осужденному покидать дом ночью, выезжать за пределы региона проживания, посещать массовые мероприятия, также осужденным необходимо уведомлять надзорный орган о смене места работы, учебы, жительства, регулярно отмечаться в специализированном органе.
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте 2019 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.
По итогам резонансного процесса фигуранты получили от условных сроков до без малого семи лет колонии общего режима. Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.
Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Такого же мнения придерживается ряд общественников.
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