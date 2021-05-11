https://ria.ru/20210511/sud-1731764133.html

Суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру

Суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру

Мировой судья судебного участка 369 Тверского района Москвы приговорил к ограничению свободы трех активистов, обливших краской здание Генпрокуратуры РФ в знак... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:05

2021-05-11T13:05

2021-05-11T15:53

россия

новое величие

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 369 Тверского района Москвы приговорил к ограничению свободы трех активистов, обливших краской здание Генпрокуратуры РФ в знак протеста против приговора по делу "Нового величия", сообщили РИА Новости в суде.Они признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), максимальная санкция которой составляет 3 года лишения свободы. Акция прошла в ночь на 8 августа прошлого года - активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных."Суд назначил Ольге Мисик наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - ограничение свободы на срок один год и девять месяцев каждому", - сказали в суде.На протяжении этих сроков осужденным запрещено покидать дом в ночное время, выезжать из своего города и менять место жительства без согласия надзирающего органа, уточнили в инстанции. Такое же согласие им потребуется, чтобы принять участие в любом массовом мероприятии - не только в митинге или демонстрации, но и, например, чтобы посетить стадион.Ограничение свободы - вид наказания, при котором суд запрещает осужденному покидать дом ночью, выезжать за пределы региона проживания, посещать массовые мероприятия, также осужденным необходимо уведомлять надзорный орган о смене места работы, учебы, жительства, регулярно отмечаться в специализированном органе.Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте 2019 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.По итогам резонансного процесса фигуранты получили от условных сроков до без малого семи лет колонии общего режима. Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Такого же мнения придерживается ряд общественников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/ugolovnoe-delo-1594318649.html

https://ria.ru/20210123/kraska-1594292543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новое величие, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия